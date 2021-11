Zien: dit zijn de oudste juwelen ter wereld

Premium Binnenland

Unieke ontdekking in Velsen: ’Flevum’ grootste noordelijke fort van de Romeinen

Niet Valkenburg (bij Leiden) maar Velsen is de meest noordelijke plek op het Europese continent waar ooit duizenden Romeinse soldaten gelegerd lagen. Daarmee is fort ’Flevum’ van veel groter strategischer belang geweest. Het antwoord op de vraag waarom dat dan zo was, ligt mogelijk in Pompeii.