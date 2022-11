Zo vaak moet je dat fijne kleedje eigenlijk wassen

Je denkt misschien dat het prima is om het eens in de twee maanden een keertje uit te wassen, maar net als bij het beddengoed moet je ook je kleedje vaker uitwassen dan je denkt.

Wasserij-experts John Mahdessian en Kim Duk Won uit Manhatten houden het op om de twee weken.

Waarschijnlijk was je (net als wij) dat fijne kleedje iets minder vaak. De gemiddelde persoon moet zijn deken één keer in de maand wassen, volgens Mahdessian. Al verschilt het per persoon. Lig je vaak onder je dekentje terwijl je aan het eten bent? Of heb je een hond die regelmatig mee komt knuffelen? Dan is het verstandiger om het toch echt elke twee weken uit te wassen.

Ook als je elke dag onder je kleedje ligt, doe je er goed aan om ‘m eens in de twee weken te wassen. Zo voorkom je dat vlekken zich ophopen en houd je bacteriën op afstand.

Hoe dan?

Meestal kan het kleed gewoon in de wasmachine, maar check toch even het waslabel voordat je het in de wasmachine gooit. Als ‘ie inderdaad in de was kan, was dan op lage temperatuur en niet te lang. Gebruik ook niet te vaak (en niet te veel) wasmiddel en/of wasverzachter. Zo voorkom je dat het materiaal van de deken afbreekt.

Is het deken van materiaal dat snel stuk kan gaan? Doe het dan in een grote waszak, zodat ‘ie niet uitrekt bij het wassen.

Beste advies

Het kleedje ouderwets met de hand wassen is echter de beste en veiligste optie. Zo gaat het kleedje het langst mee. Ook goed te weten: het kan in de droger, zij het voorzichtig. Laat wat vocht in het deken zitten tijdens het drogen, adviseert Mahdessian. Anders bestaat er de kans dat de vezels samentrekken en het kleedje krimpt. Houd je droger in de gaten en haal het kleedje eruit als het voor 80 procent droog is.

De veiligste manier is ook hier die goede, ouderwetse manier: het gewoon laten opdrogen. Zo weet je zeker dat het kleedje zijn natuurlijk vorm behoudt en niet krimpt of minder zacht wordt.