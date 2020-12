Klusvraag: Waar let je op bij het aanschaffen van een thermoskraan?

Dat meissie van mij moest er niks van hebben. Als ze ergens was waar ze wel zo’n ding hadden, kreeg zij er altijd ruzie mee. Want „iedereen doucht te koud” en „hoe zet je zo’n ding in hemelsnaam warmer, al die rare veiligheidsdingetjes...” Als ze dan na een hoop gefriemel de douche eindelijk warmer had gezet, stond-ie uiteraard te heet, maar hoe moest het nou ook alweer?

Ouderwets

Thuis had ze een ouderwetse mengkraan en zelfs na de komst van onze kleine man kon ik ouwehoeren als Brugman om toch een thermostaatkraan te kunnen ophangen. „De kleine man moet er vanaf blijven, gewoon een kwestie van opvoeden”, hield ze vol.

Toen verhuisden we naar Kolhorn. Het huis vond ze prachtig maar die thermostaatkraan moest eruit. Nou ben ik gekke Henkie niet en inmiddels wil ze niet anders meer.

Want stel je voor dat ze ’s morgens uren moet mengen (overdrijven kan ze heel goed) totdat het water de juiste temperatuur heeft? Nu weet niet alleen zij, maar zelfs onze inmiddels niet meer zo kleine man hoe zo’n kraan werkt. Maar nu heeft hij het begeven!

Met een thermostaatkraan stel je het gewenste aantal graden gemakkelijk met één knop in. Door aan de knop te draaien, komt er warmer of kouder water uit de kraan. Door de beveiliging kun je hem niet warmer draaien dan 38 graden, een veilige en aangename temperatuur.

Met een traditionele mengkraan moet je even naar de gewenste temperatuur zoeken omdat je zelf aan de koud- en warmwaterkraan moet draaien. Hier gaat dus veel water, gas of elektra verloren. Het duurt gewoon langer voordat je onder de douche staat. Maar het mooiste is als iemand opeens elders in huis warm water tapt, een thermostaatkraan zich aanpast, in tegenstelling tot een mengkraan.

Als je een nieuwe thermostaatkraan aanschaft, is het handig als je hem op dezelfde plekken kunt bevestigen als de oude. Anders zit je met gaten in je tegel- of voegwerk.

Hartafstand

Zorg ervoor dat je een douchekraan kiest die dezelfde hartafstand als je oude heeft. Dit is de maat tussen het midden van beide aansluitingen van je douchekraan, 12 of 15 cm. Mocht de hartafstand toch anders zijn, dan kun je het met speciale S-koppelingen oplossen. Als je ook een nieuwe douchestang en -kop ophangt, moet je letten op waar de douchestang is bevestigd. De afstand tussen de montagepunten op de stang moet dus hetzelfde zijn. Of je moet een douchestang kiezen waarbij je de bevestiging kunt verplaatsen.

Benieuwd welke kraan ik heb gekozen en hoe die wordt aangesloten? Kijk op mijn YouTubekanaal MulderMaakt.

Nog één tip: voordat je zelf aan de slag gaat, draai de hoofdkraan dicht en dan alle (hoger gelegen) kranen open. Als je dat niet doet? Jij bent lekker aan het werk en iemand draait een (hoger gelegen) kraan open, dan kan alles wat in de leidingen is achtergebleven, er bij jou uitspuiten. Geloof mij maar, dat wil je niet!