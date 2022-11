Deze kamerplanten kunnen nu wel wat extra aandacht gebruiken

1. Calathea

Deze tropische plant is ons klimaat niet gewend! Deze planten kunnen niet goed tegen droge lucht aangezien ze een vochtig en warm klimaat gewend zijn. Plaats een Calathea dan ook niet in de buurt van een verwarming of haard. Heb je een luchtbevochtiger? Daar staat deze kamerplant maar al te graag vlakbij.

Let wel op dat de plant niet té dicht in de buurt van de bevochtiger staat. Houd minstens één meter ruimte ertussen om te voorkomen dat de bladeren van jouw Calathea niet slap en zacht worden van teveel vocht. Het is ook verstandig om de plant regelmatig te besproeien.

2. Peperomia

De Peperomia is erg gevoelig voor koude temperaturen. Zet deze plant daarom niet in de buurt van een raam of naast een deur. En in de winter wil je hem het liefst naar de warmste kamer in huis verplaatsen.

Het is geen lastige plant om te verzorgen, maar check wel regelmatig of de grond nog vochtig is, aangezien de Peperomia snel uitdroogt. Ook in de winter moet je extra op deze plant letten en op tijd zijn met water geven.

3. Vioolbladplant

Ⓒ 123rf

De Vioolbladplant of Tabaksplant is gevoelig voor de luchtvochtigheid. Waar je bij deze plant ook op wil letten, is de hoeveel licht die de plant krijgt. Wat een Vioolbladplant nu eigenlijk wil is regelmaat, maar in de winter is dat natuurlijk lastig wanneer de temperaturen omlaag gaan en de zon minder fel schijnt.

Een oplossing hiervoor is een groeilamp. Die kan ervoor te zorgen dat jouw Vioolbladplant nog dezelfde uren ’zonlicht’ krijgt