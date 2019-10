’Eenpersoonstoeslag voor soloreiziger niet eerlijk’

Of het nu vrijwillig is of noodgedwongen vanwege de afwezigheid van een partner: nog altijd wordt bij (pakket)reizen een toeslag gevraagd als je voor één persoon boekt. Logisch, vindt een deel van de lezers: je bezet immers een tweepersoonskamer terwijl je er in je eentje gebruik van maakt. Het overgrote deel vindt het echter belachelijk en zelfs discriminerend.

De extra kosten variëren nogal. Miranda Kuhl betaalde eens €150 meer, maar er werd ook weleens €350 extra gevraagd. Grace Andaya moest voor een 12-daagse reis naar Spanje €195 extra betalen. Ikkes van Winkel betaalde voor een hotel in Duitsland €6 extra per nacht.

Ook krijg je als soloreiziger alleen niet altijd de beste plek toegewezen. Zo werd Henny Besseling In Italië weggestopt in een piepklein kamertje. „Ook nog eens zonder ramen. Een andere keer kreeg ik een opklapbed.”

Schrijnend zijn ook de verhalen van mensen die hun partner heben verloren en niet meer op vakantie kunnen omdat het te duur is. Een tip die door meerdere mensen werd gegeven: boek voor twee personen en ga er in je eentje heen. Al vinden ook veel mensen dat de reisaanbieders er simpelweg iets aan moeten doen, omdat een toeslag in een wereld met steeds meer singles echt niet meer van deze tijd is.

Idioot

Ik vind dat de soloreiziger juist goedkoper uit moet zijn: er is minder rommel in de kamer, minder waterverbruik en dito overlast. Ik heb vaak een seksend of ruziënd stel naast me gehad. Ook ben ik in de slechtste en kleinste kamers ondergebracht. Idioot, alsof je zonder partner minder waard bent.

Pascalle Horst

Weduwnaar

Sinds maart ben ik weduwnaar en ik kan niet meer op vakantie zoals vroeger. Wilde een cruise maken; voor twee personen was de prijs €1500 p.p., alleen werd dat €2150. Twaalf dagen Egypte kostte me €1590, met z’n tweeën was het €1200 p.p. Ik heb maar een stacaravan gehuurd, dan betaal je voor de hele accommodatie.

Rob Ouwerkerk

Logisch

Het is logisch dat je ook in je eentje de prijs van een tweepersoonskamer betaalt. Gemiddeld ben je hiervoor met ontbijt voor twee personen €100 kwijt. Zonder ’toeslag’ zou dit uitkomen op €50 voor een persoon. Voor die €50 moet dezelfde tweepersoonskamer worden schoongemaakt, inclusief badkamer en toilet.

Eliena Merckx

Worst

Het zal een reisorganisator of hotelier worst zijn of je single bent of niet. Het punt is dat je alleen een kamer bezet houdt. Want laten we eerlijk zijn: reisorganisaties willen maximaal geld verdienen. Een tip voor soloreizigers in het hoogseizoen: als de locatie er niet zo toe doet, boek dan in ’zakenhotels’ een kamer. Die hanteren dan leuke prijzen.

Piet de Vlugt

Verweer

Ik ben er laatst tegen in verweer gegaan. Het arrangement bestond uit vier dagen en drie nachten met ontbijt. Ik moest het dubbele bedrag betalen. Na diverse mailtjes met de aanbieder en een telefoontje naar het hotel heb ik uiteindelijk het bedrag voor één persoon en een toeslag van €20 per nacht betaald.

Brigitte Krooder

Voor twee

Gewoon een tweepersoonskamer boeken en alleen gaan. Bij mij werkt dat altijd prima.

Ruth van Eck