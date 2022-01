Kookboek getest: hartige en zoete baksels (+ recept voor vispastei)

Een bakker die begint met te zeggen dat het in haar boek niet gaat over de perfecte afwerking, moeilijke technieken of het aantal calorieën: dat is een bakker naar mijn hart.

Julie Van den Driesschen, in 2018 uitgeroepen tot beste bakker in tv-programma Bake Off Vlaanderen en inmiddels aan de slag bij kookzender Njam, verzamelt in dit boek recepten met sm ken uit haar kindertijd. De taart van oma of het gebakje waar ze altijd op terugvalt als ze er zin in heeft.

Net als zij put uit de boekjes van haar grootmoeder, heb ik in mijn kast oude kookboeken staan vol met vergeelde papiertjes waar recepten of opmerkingen in zijn gekrabbeld van mijn moeder. Heerlijk is het om gewoon wat te snuisteren in de boeken en al snel lijkt het dat ik de smaken ook daadwerkelijk weer proef.

Dat is ook zo’n beetje wat dit boek doet met een mens. Herkenbare recepten, goed uitgelegd door de auteur die begint met te zeggen dat ze geen ingrediënten gebruikt die niet in de supermarkt te vinden zijn, die gewone keukenapparaten gebruikt en die zelfs verduidelijkt welk formaat van ei ze bedoelt wanneer ze spreekt over 1 ei.

Bij de indeling splitst ze alleen op in hartig en zoet. Cakes, taarten of koekjes zijn niet opgedeeld. Dat doet ze bewust om de lezer te laten bladeren door het boek. Zelf had ik toch liever een verdeling gezien, want zodra ik aan het bakken sla, wil ik alles gemakkelijk en snel kunnen vinden.

Op de allereerste dag van het jaar heb ik de feestmaaltijden doorgeslikt met een eenvoudige vispastei. Nu ja, eenvoudig. De inhoud van kabeljauw, zalm, prei en ui wel. De tekening in het korstdeeg, daar was enig tekentalent voor nodig.

Overigens geheel overbodig, maar het oog wil ook wat en dus kwam er een vis op het deeg met belletjes en (een soort van) golfjes bovenop. De garnalen moest ik wegens allergie helaas achterwege laten, voor het overige het recept gevolgd volgens het boekje en een fraai resultaat op tafel gezet. Al mag er bij een volgende gelegenheid toch wat meer saus zijn.

Op de foto in het boek lijkt de roux opgeslorpt, door wat? Het deeg? De vis? Een volgende keer zal het mij niet overkomen, maar dat er een volgende keer komt en dat er nog andere gerechten zullen worden uitgeprobeerd, dat staat vast.

Recept: vispastei

Nodig (voor 4 tot 5 personen)

Korstdeeg

250 g bloem

150 g koude boter, in blokjes

1ei

Zout

Vulling

350 g verse kabeljauw

350 g verse zalm

100 g grijze garnalen (met de hand gepeld)

1 preistengel

1 kleine ui

Boter

Witte wijn om te blussen

Zwarte peper

Zout

Roux

60 g boter

50 g bloem

250 g melk

125 g witte wijn

Zeste en sap van 1 citroen

Handvol dille

Dorure (ei losgeklopt met wat melk)

Bereiding

Korstdeeg

Doe de bloem met een snuf zout en de koude boter in de foodprocessor. Laat kort draaien en voeg vervolgens het ei toe. Laat verder draaien tot een samenhangend deeg. Wikkel het in vershoudfolie en laat minstens 30 minuten rusten in de koelkast. Vergeet niet: als je je taart graag wilt afwerken met een vis als decoratie, verdubbel dan de hoeveelheden uit het korstdeegrecept.

Vulling

Snijd de kabeljauw en de zalm in mooie stukken van ongeveer 3 bij 3 cm. Pel de verse garnalen en doe ze samen met de stukken vis in een kom. Plaats opzij.

Verwijder het groene blad van de preistengel, halveer de prei en spoel onder koud water eventueel vuil weg. Snijd vervolgens in schijfjes. Snijd de ui in kleine blokjes en bak ze lichtbruin in een steelpan in een klontje boter. Voeg vervolgens de prei toe en stoof verder aan. Blus met een scheut witte wijn. Zet de gestoofde groenten opzij.

Roux

Smelt de boter in een diepe steelpan tot ze bijna lichtbruin is. Voeg hier in één keer de bloem aan toe en meng met een garde tot een papje. Voeg al roerend de melk toe en vervolgens de witte wijn; blijf roeren tot een mooie dikke bechamelsaus.

Breng de saus op smaak met zeste en sap van de citroen, verse dille, peper en zout. Haal van het vuur en voeg er de stukken vis, de garnalen en de gestoofde ui met prei aan toe. Meng kort en doe het mengsel in een ovenschaal. Laat het geheel even afkoelen, zodat het korstdeeg niet over de vulling smelt.

Afwerking

Verwarm de oven voor op 180 C°.

Rol het korstdeeg uit tot 5 mm dikte en leg het over de visvulling. Duw de randen van het korstdeeg goed aan tegen de ovenschotel en bestrijk het geheel met dorure voor de glans.

Werk naar keuze af met een vis van korstdeeg. Doe dit uit de losse pols en maak je eigen creatie. Vergeet dan ook niet je vis te bestrijken met een laagje dorure. Bak de vispastei 30-35 minuten in de oven of tot de korst mooi goudbruin is.