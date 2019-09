Von Humboldt: de eerste milieuactivist

Alexander von Humboldt praat met een indiaan - mogelijk een bediende of gids - terwijl zijn reisgenoot Aimé Bonpland in een provisorische tent aan de voet van de Chimborazo aan het werk is. De Franse scheepsarts en botanicus en Von Humboldt, die ook uiterst links op de illustratie is te zien, waren een grote steun voor elkaar tijdens hun zware tocht. Bonpland verzamelde circa 60.000 plantenmonsters, waarvan 3.500 soorten tot dan nog niet wetenschappelijk beschreven waren. Toch stond hij altijd in de schaduw van de Duitse geleerde. Hij stierf in 1858 in Santa Ana in Paraguay, dat nu Bonpland heet.