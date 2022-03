Op het Italiaanse eiland Sicilië voelt het alsof je op een filmset bent

Premium Cultuur

Confronterende beelden van L.A. Raeven in Brutus Rotterdam

In het Latijn mag de naam Brutus dan ’stommeling’ betekenen, in Rotterdam staat het voor een uiterst slim concept: het nieuwe museum van Joep van Lieshout dat in de toekomst een zelfvoorzienend kunstcentrum moet worden. De kunstenaar wil op zijn terrein AVL Mundo aan de Keileweg binnen twee tot vijf...