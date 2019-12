Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Traditiegetrouw springen mensen tijdens de nieuwjaarsduik het koude zeewater in. Is dat wel verstandig? De volgers van ’de ijsman’ Wim Hof zeggen van wel. Zij stappen zelfs dagelijks het ijswater in, omdat het bevorderlijk zou zijn voor de gezondheid.