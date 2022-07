Dagrecept: Groene salade met aardappeltjes en rucola

Dat is een uitstekend idee, maar dat doen we later deze week; vandaag pakken we het wat groener en gezonder aan met deze smakelijke salade met sperziebonen en aardappeltjes, uit het boek 28 dagen Vega (Becht) van Lisa

Butterworth. Breng in een pan flink gezouten water en aard appelen aan de kook. Dek de pan af en kook 20 minuten of tot de aardappelen gaar zijn. Doe de kappertjes, mosterd, azijn en olijfolie in een kleine kom en klop goed. Zet apart. Laat de aardappelen uitlekken als ze gaar zijn, schil ze daarna en snijd ze in vieren. Doe er 1 tot 2 eetlepels dressing overheen naar smaak en laat ze afkoelen. Blancheer de sperziebonen voor 2-3 minuten in het aardappelwater. Meng de aardappelen en bonen en maak het af met de dressing (naar smaak). Serveer het geheel op rucola, gegarneerd met ei en basilicum. Breng verder op smaak met zout en versgemalen zwarte peper.

Nodig voor 2-3 personen:

- 600 g iets kruimige aardappelen

- 2 tl kappertjes (fijngehakt)

- 1 tl dijonmosterd

- 4 tl champagneazijn

- 6 el olijfolie

- 200 g sperziebonen

- 150 g rucola

- 2 halfzacht gekookte eieren (gehalveerd)

- 2 el basilicum (fijngehakt)

- zout en versgemalen peper