Stef (30) is decorontwerper: dit verdient en spaart hij per maand

Naam: Stef Heijnen-Bakker (30)

Beroep: decorontwerper

Netto inkomen: €2000

Vaste lasten: €1250

Sparen: €250

Woonsituatie: koophuis

Toen & nu

„Mijn droom begon in de Efteling bij de Fata Morgana. Zulke gebouwen wilde ik ontwerpen! Ik ben opgeleid als architect maar daar heb ik nooit meer wat mee gedaan. Nou ja, de kennis van het ontwerpen komt van pas. Na mijn afstuderen ben ik fulltime gaan werken in de Apple Store wat eerst mijn bijbaan was. Na zes jaar de wereld overvliegen om trainingen te geven, ben ik naar een ander bedrijf gegaan om trainingen te geven. Op mijn 27e verdiende ik bijna €5000 bruto. Tegelijkertijd zette ik mijn bedrijf op. Eind 2019 was de loondienstkoek op. Mensen verklaarden me voor gek maar ik was er klaar voor om mijn hart te volgen. Nu ontwerp ik decors voor theatervoorstellingen, marketingacties en evenementen. Ook doe ik regie en werk ik als uitvoerend producent. Dit is mijn passie.”

Budget

„Mijn man en ik storten elke maand €1250 op de gezamenlijke rekening voor onze vaste lasten en om te sparen. Van hypotheek, boodschappen en verzekeringen tot vakantie en cadeaus. We zorgen dat we altijd geld achter de hand hebben. Zelf spaar ik elke maand privé €500 voor kleding, een kapotte telefoon en leuke dingen doen.”

Overzicht

„Mijn man heeft een kasboekje, hij vindt het leuk om alles tot op de cent nauwkeurig bij te houden. Op onze gezamenlijke rekening hebben we een aantal spaarpotjes. Voor mijn bedrijf heb ik ook allerlei potjes. Ik zet, direct nadat een factuur is betaald, geld opzij voor mijn salaris, buffer, pensioen, investeringen en btw. Zo kom ik aan het eind van het jaar niet in de knel met kosten die nog moeten worden betaald.”

Woonsituatie

„Drie maanden nadat mijn vriend – nu mijn man – en ik leerden elkaar kennen, kochten we een oud gemeentehuis in het centrum van Oostzaan uit 1880. Van binnen is het verbouwd tot vijf moderne en strakke appartementen. Best spannend om al zo snel een huis te kopen, maar het was een goede zet. Inmiddels is het huis enorm in waarde gestegen.”

Duurste aankoop

„Een projector van ruim €10.000, vooral voor werk. Een minder dure aankoop waarmee ik veel doe, ook privé, is een 3D-printer: een kleine €1000. Toen een onderdeel van onze vaatwasser stuk was, kon ik het kapotte deel scannen en printen en hebben we de machine gerepareerd.”

Financiële misser

„Ik heb een iMac gekocht omdat ik dacht dat ik een groot scherm nodig had voor mijn werk. Uiteindelijk blijkt dat ik veel op locatie ben en je je computer dan lastig kunt meenemen. Toen kocht ik een iPad, maar zo’n klein scherm bleek op locatie ook niet te werken. Nu heb ik alsnog een laptop. De iMac en iPad worden amper gebruikt, zonde van het geld.”

Toekomst

„Een voorstelling op Broadway, waarom niet? Ik zou een decor willen ontwerpen voor een grote theatervoorstelling of locatietheater. Afgelopen jaar heb ik een enorme boot gebouwd op het strand, als marketingactie. Zulke gekke, unieke opdrachten vind ik waanzinnig. In 2027 wil ik mijn bedrijf hebben omgevormd tot een BV zodat ik klanten nog beter kan helpen. Verder zouden we een vrijstaand huis in de Zaanstreek willen.”

