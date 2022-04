Dagrecept: Sardines met een hard gekookt eitje

Soms kon de peper net iets te heet zijn, maar dat kon me niets schelen! Met een glas koude melk ernaast was het vuur zo geblust. Onderstaand recept is helemaal niet pittig, maar wel net zo makkelijk. Uit De bijbel van de Franse keuken van Alain Caron. Haal de sardines uit blik - houd ze zoveel mogelijk heel - en laat uitlekken op keukenpapier. Snijd de kropjes sla in de lengte in tweeën en verdeel ze over de borden. Sprenkel de vinaigrette er ruim over en leg de sardines erop.

Leg de gehalveerde eieren bij de sardines op het bord. Meng de mayonaise met de fijngesneden kappertjes. Schep op elk half ei 1 eetlepel van de mayo. Haal de blaadjes van de takjes peterselie en strooi deze tot slot over het geheel. Heerlijk met Frans stokbrood voor de lunch.

Nodig voor 4 personen:

- 12 sardines op olie uit blik

- 2 kropjes kleine romaine sla (gewassen)

- 4 el vinaigrette

- 4 eieren, hardgekookt (gehalveerd)

- 4 el mayonaise

- 1 el kappertjes

(fijngesneden)

- 4 takjes platte peterselie

- Meng voor de vinaigrette een 1/2 el Dijon-mosterd met 1/2 el vers citroensap, 1/2 el azijn en 100 ml extra vergine olijfolie. De rest kun je bewaren.