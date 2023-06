Wil de rododendron niet bloeien? Dit kun je doen

De knoppen zijn door bloemknoprot zwart geworden. Dit wordt veroorzaakt door een steeds meer voorkomende schimmel die op zijn beurt weer wordt overgebracht door een insect, de cicade. Deze cicaden zijn ongeveer één centimeter lang en groen met rode strepen.

Haal de zieke knoppen zoveel mogelijk weg; bij erge aantasting is het ’t best om de hele plant na de bloei gedeeltelijk in te snoeien. Leg het aangetaste materiaal niet op de composthoop. Bespuit de planten vooral aan de onderkant van de bladeren met biologische bestrijdingsvloeistof (verkrijgbaar in het tuincentrum).

In de late zomer leggen de eventueel nog resterende cicaden hun eitjes in de rododendronknoppen. Daarom is het het beste om in de nazomer nog enkele spuitbehandelingen uit te voeren.