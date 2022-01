Premium Het beste van De Telegraaf

Volgens onderzoeker wordt tien procent van variatie in beroepsinkomen bepaald door dna Armoede zit in de genen

Armoede, zoals deze persoon in Glasgow lijdt, is volgens een onderzoek genetisch bepaald Ⓒ FOTO AFP

Het wordt moeilijk voor het nieuwe kabinet om de inkomensongelijkheid te verminderen, want volgens econoom Casper Burik spelen ook genen daarbij een rol. De promovendus stelt dat tien procent van de variatie in beroepsinkomen genetisch is bepaald.