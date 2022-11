Vijf mogelijke manieren waarop jij geld verspilt (zonder dat je dat in de gaten hebt)

Kijk je elke maand reikhalzend uit naar de dag dat je salaris weer wordt gestort? Wil je een keer iets overhouden aan het einde van de maand maar heb je geen idee waar je geld precies aan op gaat? Check dit lijstje met mogelijke manieren waarop mensen geld verspillen.

1. Te veel betalen aan verzekeringen

Natuurlijk is jezelf verzekeren belangrijk. Maar wanneer heb jij voor het laatst gekeken of je ergens anders goedkoper uit bent met je verzekeringen? Er zijn verschillende vergelijkingssites waarmee je heel gemakkelijk checkt of je niet ergens anders goedkoper uit bent met je auto- of zorgverzekering.

En dat niet alleen: bij het afsluiten van zo’n verzekering is het ook altijd belangrijk om te blijven rekenen. Het is namelijk ook heel goed mogelijk dat je onderverzekerd bent. Het is heel verleidelijk om voor extra’s bij je verzekering te kiezen als je bijvoorbeeld een bril of lenzen hebt. Of extra per maand te betalen om voor de tandarts verzekerd te zijn. Maar reken altijd na of je daar wel je geld uithaalt.

Kijk naar je bankafschriften en zet al je verzekeringen op een rij. Op welke kun je besparen door over te stappen of een andere verzekering af te sluiten? Als je bijvoorbeeld elke keer dat je op vakantie gaat een kortlopende reisverzekering afsluit, is het de moeite waard om naar een doorlopende reisverzekering te kijken.

2. Slapende abonnementen

We horen je denken: dat valt bij mij wel mee. Maar uit onderzoek van het Nibud blijkt dat huishoudens gemiddeld 14 abonnementen hebben.

Bij abonnementen kun je denken aan:

Sportschool/sportclub

Streamingdiensten (Netflix, Videoland, HBO Max, Disney+, etc.)

Spotify

Tv en internet

Wegenwacht

Loterijen

Leasen (auto/fiets/apparatuur)

Krant/tijdschrift (ook online)

Goede doelen

Maaltijdbox

Check eens op je rekening welke abonnementen jij allemaal hebt en welke je niet meer gebruikt. Echt, hier kun je maandelijks heel wat geld mee besparen.

3. Betalen zonder prijs te vergelijken

Gemak is ook wat waard. Maar het kost je waarschijnlijk meer geld dan je denkt. Het is bijvoorbeeld makkelijker om zomaar iets te kopen als je iets tegenkomt in je favoriete webwinkel zonder research te doen op internet of je het ergens anders goedkoper kunt krijgen. Maar hoe vaker je dit doet, des te meer geld je hiermee eigenlijk aan het verspillen bent.

En niet alleen op die manier: vooral op het gebied van voeding valt een hoop te besparen. Wat dacht je van even snel die dure lunch kopen, omdat je vergeten bent spullen voor een lunch in huis te halen? Of de gesneden ijsbergsla kopen, in plaats van de krop, zodat je ‘m niet meer hoeft te snijden?

Een maaltijdplanning maken en weekboodschappen doen met een boodschappenlijstje gaat je al een hoop geld schelen. Zeker als je de voorgesneden groenten daarbij ook links laat liggen.

4. Onder invloed van anderen’

Of het nou is door verhalen van collega’s en vrienden of door mooie plaatjes op social media, we laten ons allemaal wel eens beïnvloeden door anderen. Het is makkelijk om bepaalde spullen te willen kopen of ervaringen te willen beleven, omdat we dit tegenwoordig zo makkelijk bij anderen kunnen zien.

Het lastige hieraan is dat we niet zomaar kunnen stoppen met ons leven vergelijken met dat van anderen, zeker niet in een wereld waar social media zo aanwezig is. Het enige wat we kunnen doen, is een bedrag vaststellen dat we elke maand vrij mogen uitgeven aan dit soort dingen. Zo kunnen we geld spenderen aan ‘luxe’ uitgaven, maar houden we het wel realistisch en houdbaar.

5. Kopen met emoties’

Hoe vaak heb jij iets voor jezelf gekocht om iets te vieren of om de pijn te verzachten? Het antwoord is waarschijnlijk vaak, want veel mensen maken gebruik van winkeltherapie (van nieuwe gadgets tot eten bestellen).

Schrijf je uit van nieuwsbrieven van webshops en wacht 48 uur met een grote aankoop om geen geld te verspillen. Wil je het na die 48 uur nog steeds hebben én heb je er geld voor? Dan kun je het met een gerust hart uitgeven.