Zo houd je je fietskleding lang mooi in de was

Vraag

Harry: „Kunnen mijn fietsbroek en -handschoenen in de wasmachine?”

Antwoord

Zamarra: „Wassen in de wasmachine mag, maar op lage temperatuur: 20 of 30 graden. Kijk wel uit met het klittenband van de fietshandschoenen, dat kan aan andere was blijven kleven. De handschoenen kun je in een waszakje doen.”

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl