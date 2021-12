Altijd tot het uiterste in de keuken

Restaurant Pasta e Basta vonkelt en straalt door alle kerstversiering als de drie top-koks binnenkomen met voor hun interview. Jermain de Rozario (37), chef-kok van restaurant Rozario in Helmond (1 michelinster) arriveert met zijn echtgenote en zoontje die er een dagje Amsterdam van hebben gemaakt.

Jonnie Boer is (56) is er met zijn (zaken)partner/sommelier Thérèse, die verderop een interview heeft met mijn collega. Het horeca-powerkoppel is al jaren succesvol met verschillende restautants in binnen- en buitenland, waarvan De Librije in Zwolle met drie Michelin-sterren natuurlijk het meest beroemd is.

Margo Reuten (56) van restaurant Da Vinci in Maasbracht (LB) was lange tijd Nederlands enige vrouwelijke chef-kok met twee sterren. Ze komt rechtstreeks van de Masters Expo 20201 in de Rai waar drie drie chef-koks deze week hun culinaire visitekaartje hebben afgegeven.

Bijzonder

„Dat was bijzonder, erg leuk om te doen”, vertelt Reuten. „Er zaten daar in de Rai 130 dames aan een speciale ladies lunch. Ik had me een beetje uitgesloofd met het dessert, met de gedachte dat die dames natuurlijk van luxe houden.” „Wat heb je gemaakt? Een dildo?” roept Jonnie, waarna er flink wordt geschaterd aan tafel. Het moge duidelijk zijn: deze drie topchefs kennen elkaar langer dan vandaag.

Margo vertelt verder. „Of het nu goud, zilver of metallic is; het zat allemaal in mijn dessert, vol chocola en karamel, maar wel op zo’n manier dat het klopte.”

Ⓒ Paul Tolenaar

Jermain de Rozario (37) verzorgde tijdens de beurs een tussengerecht. „Ik hou van krachtige smaken en specerijen, maar er mocht ook wel iets meer balans in. Dat was mijn les van de afgelopen jaren. Dat vond je terug in het gerecht: een compositie van tomaat, een heldere tomatenbouillon met ijs van vadouvan. Dat heeft gelukkig goed uitgepakt.”

Nelson

Johnnie: „Wij hebben natuurlijk sinds kort Nelson Tanate als nieuwe chef-kok, die al ruim tien jaar bij ons werkt. Nelson had een gerecht van langoustines gemaakt met geitenkaas, het is aan hem wat hij daar in de Rai doet.”

Jermain: „Dat vind ik echt mooi, dat hij die kans krijgt.”

„Ik vind het gewoon belangrijk dat Nelson ook dit soort evenementen doet. Het moet niet zo zijn dat ik altijd met mijn dikke bek in de krant sta”, aldus Jonnie, met de nodige zelfspot.

Het afgelopen jaar was voor de gehele horeca – maar ook alle bedrijven die een onderdeel vormen in die horecaketen – natuurlijk moeilijk. De drie chefs kijken liefst met een positieve blik naar de toekomst, maar willen toch even stilstaan bij de uitdagingen die de steeds wisselende corona-regels met zich meebrengen.

Jermaine: „Daar moet je je ogen zeker niet voor sluiten. Het is nu eenmaal de realiteit. waar we met zijn allen mee moeten dealen.”

„Ja, dat is zeker zo”, reageert Jonnie, „Vorig jaar dachten we met zijn allen; we gaan tijdelijk in de lockdown, krijgen de komende maanden allemaal onze spuit en daarna is goed. Maar dat is gewoon niet waar; we bevinden ons nu op hetzelfde punt als een jaar geleden, in een lockdown. Hoe lang blijven we nu nog in deze shit zitten?’.”

De drie-sterren-chef vervolgt: „Het enige lichtpuntje zag ik een paar weken terug in Portugal, samen met Thérèse. Daar is 98 procent van de mensen boven de 12 jaar gevaccineerd. Iedereen droeg netjes een mondkapje in het openbaar vervoer en de restaurants, maar de ziekenhuizen lopen, ook nu met de nieuwe variant, gelukkig nog niet over.”

Ⓒ Paul Tolenaar

Margo: „We vergeten misschien wel eens dat we er met zijn allen mee te maken hebben. En dat we alleen hier uit gaan komen als we samenwerken. Dus ons netjes aan de regels houden en doen wat we kunnen om verspreiding te voorkomen. Maar het is tegelijkertijd niet makkelijk als je ’s avonds weer moet sluiten vanwege een lockdown. Dat is juist het moment dat je wilt knallen en geld verdient. Dat loop je nu mis. Ook is het een steeds grotere uitdaging om personeel te vinden én te houden.”

Kansen

Toch biedt zo’n crisis, ook al duurt die maar voort, ook weer mooie kansen, vindt Jermain. „Het lichtpuntje voor mij is innerlijke rust en zelfreflectie. Ik ben in een tijd opgegroeid waarin je altijd maar doorgaat. En dan zit je ineens thuis. Ik kwam erachter dat ik mijn gezin had verwaarloosd en misschien ook wel tegen overspannenheid aan zat.”

„Wat meespeelt is dat ik in mijn beginjaren door allerlei media op een voetstuk ben geplaatst. Dat is leuk voor je ego, ik ben dan ook overal naartoe gegaan. Maar ik heb wel eens na een opname moe en huilend in de auto gezeten. Het was niet alleen vermoeidheid, maar er is geen nazorg voor al die aandacht en bijkomende verwachtingen. Er komt tegenwoordig zoveel meer bij het vak kijken. Daar moet je zelf achter komen. Het blijft een uitdaging om de balans te vinden tussen familie, ondernemerschap en chef-kok. Inmiddels weet ik dat het niet belangrijk is wat anderen van je vinden. Ik ben er voor mijn intimi en wil vooral mezelf zijn.”

Margo: „Het is bij jou dan ook wel heel snel gegaan Jermain, je moet daarvoor wel heel erg stevig in je schoenen staan.”

Jermain vervolgt: „Dat klopt, maar doordat we dicht moesten heb ik me in mijn gezin kunnen verdiepen. Waar willen we met ons drieën heen? Hoewel we in die periode zakelijk natuurlijk verliezen hebben geleden, was het ook een kans om eens goed met mijn personeel te praten, ik heb ze kunnen scholen en ook mezelf kunnen scholen. Ik denk dat we op die manier er beter uit zullen komen.”

Jonnie: „Wat mooi dat je dat zo eerlijk zegt, Jermain. Dit maak ik zelf ook al heel lang mee. Ik heb altijd gezegd: ik moet die schreeuwerige mensen niet, hoef niet zo nodig altijd op de televisie of in de krant. Soms wel natuurlijk wel, je runt immers een bedrijf.”

„Maar je hebt drie sterren Jonnie, kom op!” roept Margo.

Jonnie: „Dat weet ik wel, maar dan is het juist aan mij om te zeggen: doe eens rustig man! Als ik een schreeuwer in mijn keuken heb, dan trap ik hem of haar eruit. Zo doet Nelson het ook en zo ben ik mijn zoon ook aan het opvoeden. Het is daarnaast ook heel fijn als je het samen kunt doen zoals Thérèse en ik. We hebben twee kinderen opgevoed en ik was ook die gek die alleen maar door wilde. Gelukkig trok Thérèse me wel eens aan mijn staart en zei dan: ’Doe eens normaal. Dit weekeinde gaan we niet naar Londen voor een of andere klus, maar nemen we de kinderen ergens mee naar toe.’”

„Ik ken heel veel chefs die zichzelf graag op zo’n podium zien staan, zonder namen te noemen” vertelt Jonnie. „Dan staat er in de verte een meisje mee te koekeloeren. Dan denk ik Jezus, zet haar naast je, dan deel je het plezier samen, ook het als het soms even tegenzit.”

Ligt het gevaar dat je je gezin enigszins verwaarloost, niet sowieso op de loer als je de hele dag in de keuken staat?

„Daar kan ik wel iets leuks over zeggen”, zegt Jonnie. „Onze kinderen zijn inmiddels 21 en 18 jaar. Jimmy kon net lopen op zijn klompjes, hij stond dan wel eens op de personeelstafel het eten van de koks weg te trappen enzo. Het was normaal dat hij daar rondlipe. Maar dat was over toen een kok hem het woord homo als scheldwoord leerde. Ik zei tegen Therese: ’Nu is het potverdorie klaar; we eten voortaan thuis met de kinderen.’ Ook had ik eens een gast die verontwaardigd was omdat ik hem na de lunch niet had uitgezwaaid. ’Hoepel toch op!’, riep ik. ’Ik moest mijn kinderen van school halen, dat doe jij toch ook?”’

Margo heeft weliswaar geen kinderen, maar runt de zaak wel zeven dagen per week met haar partner: meestergastheer en maître-sommelier Petro Kool. „Zoals Jonnie en Jermain hun gezin hebben, heb ik de jongens en meisjes in mijn restaurant. Daar steek ik met alle liefde veel tijd en energie in, zodat ze groeien in hun vak.”

„Petro en ik verliezen elkaar niet uit het oog, anders ga je dat avontuur ook niet samen aan. Ik heb tijdens de lockdown ook andere dingen gedaan, zoals het tv-programma Snackmasters, waarin top-koks bestaande producten namaken. zijn nieuwe, spannende ervaringen. Ik krijg daar nog nog dagelijks reacties op. Dat is ook een mooi voorbeeld van nieuwe kansen die zich kunnen aandienen. Ik ben daarnaast meer creatieve dingen gaan doen, zoals schilderen. Ik heb ook een man die altijd maar bezig blijft met zijn grote passie: wijn. We hebben het goed samen.”

Het drietal blijft dan ook strijdbaar, ondanks alle tegenslagen. Margo: „Wat Jonnie zojuist terecht zei: het is nog niet voorbij. We moeten er nog doorheen. Maar ik zie ook de positieve dingen in het leven. We zijn nu bijvoorbeeld in een prachtige kerstsetting bij elkaar. Ik heb zelf ook al de kerstboom opgetuigd. Daar had ik enorm veel zin in. Ik ben ook nog eens jarig in deze periode. Geweldig!”

Thuis kerst vieren is er voor deze horeca-tijgers meestal niet bij, de zaak draait immers gewoon door. Jonnie: „Ik ben al die jaren met Kerst nooit thuis geweest. Eigenlijk zou ik tijdens Kerst liever niet open willen zijn, omdat we op ’derde kerstdag’ naar de Antillen vliegen. Dat doen we al 25 jaar zo. Maar het is tegelijkertijd ontzettend leuk dat onze vaste gasten elk jaar – toen er nog geen corona was – netjes opgedirkt naar het restaurant komen. Daar doen we het graag voor. Overdag eten we met al het personeel, dat dan beneden in de kelder vijf gangen kookt. Dat is echt gaaf. En op de andere kerstdag gaan we lunchen met onze familie. ’s Avonds is het gewoon werken. Al zal dat er dit jaar natuurlijk anders uitzien.”

Margo draaide jarenlang zowel lunch als diner tijdens Kerst. „Petro en ik hebben de bewuste keuze gemaakt om dan even niet open te zijn. Dat vonden onze gasten niet zo leuk. Ze vragen er nog steeds wel eens naar. Maar daarom hebben we een mooi kerstmenu gemaakt dat ze kunnen bestellen. Daar hebben we alle luxe in gestopt; van de tarbot tot de kreeft, en patrijsje en chocoladedessert. De tweede kerstdag is voor de familie. Ik hoop dat mijn zus in Zwitserland er bij kan zijn. Ook dan sta ik graag in de keuken. Dat is my way of life.”

„Eigenlijk heb ik niet zoveel met Kerst”, bekent Jermain. „Ik werk immers al sinds mijn vijftiende in de horeca. Maar ook wij koken met ons personeel vijf gangen, waarbij ook de bediening voor ons kookt.” Margo: „Oh wat leuk!” „Dat laatste zou ik niet aandurven hoor”, lacht Jonnie.

De drie topkoks blijven overigens dankbaar voor de sterren die ze is toegekomen. Margo: „Ik weet nog hoe Jonnie en Thérèse in 1999 hun tweede ster kregen en wij onze eerste ster ontvingen. Sergio Herman kreeg ook zijn tweede dat jaar.”

Jonnie: „Ik reed ergens op de Afsluitdijk toen mijn mobiele telefoon ging. Sergio aan de lijn.” Met Vlaams accent: „Hey Boeeeer! We hebben er tweeeee! We hebben er tweeeee! ’Doe eens rustig man’ riep ik.”

Toch is een Michelinster is de ultieme erkenning die je als chef kunt krijgen. Margo: „Het gaat zoals het gaat. Je kunt hem niet kopen or regelen. Het zijn kroontjes die op je pad komen.”

Jermain: „Ik erger me soms kapot aan mensen die hem zogenaamd inleveren, of een brief naar Michelin sturen omdat ze hem niet hebben gekregen.”

Jonnie: „Dat is natuurlijk ook onzin. Je kunt je ster niet zomaar teruggeven. Op dezelfde manier kun je niet zomaar ’op jacht gaan’ naar een tweede of derde ster. Het is vooral het voortzetten van de hoge standaard die bepalend is, maar ook het hebben van je eigen unieke stijl.”

Jermain: „Het is het vasthouden van de intensiteit.”

Margo: „Dat hebben we alle drie wel in ons denk ik. We gaan alleen maar voor het beste resultaat, doen het echt niet voor minder.”

„