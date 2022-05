’Wij durven deze zomer niet vanaf Schiphol te vliegen’

Een tekort aan personeel en veel passagiers zorgden in de meivakantie voor chaotische taferelen op Schiphol. De luchthaven wil nieuw personeel aantrekken, maar houdt er rekening mee dat de problemen niet voor de zomervakantie opgelost zullen zijn.

Lezer Ton Verhoeven stapt deze zomer in Barcelona op een cruise en vraagt zich af wat nu wijsheid is. Hij overweegt niet vanaf Schiphol, maar vanaf Brussel, Eindhoven of Rotterdam te vliegen.

Op zoek gaan naar een alternatief vindt Saskia Keizer geen probleem. Zij vertrekt al jaren vanaf Düsseldorf. „Dat is een oase van rust.”

F. de Jong heeft geen goed woord voor Schiphol over. Daar zit volgens hem een „royaal betaalde, incompetente directie”. Zijn advies: „Blijf in Nederland, ga met de auto of het openbaar vervoer op vakantie of boek deze zomer een vlucht over de grens!”

Hildegard en Pim Köhler, groot cruiseliefhebbers, vertrekken dit jaar vanuit Nederland op cruise. „Zo kunnen we Schiphol mijden. Ook compenseren we op die manier de schade die cruisen aan het milieu toebrengt.”

Rust

Al jaren vertrek ik vanaf Düsseldorf; een oase van rust als je het vliegveld binnenkomt en fijn parkeren in de parkeergarage aan de overkant. Op Schiphol word ik draaierig van de drukte en de parkeerprijzen.

Saskia Keizer

Goede hoop

Wij hebben wij een familievakantie naar Curaçao geboekt. We hebben goede hoop dat de problemen op Schiphol tegen die tijd zijn opgelost. Zo niet, dan vinden we daar wel een oplossing voor.

Hanneke de Kraaij

Afwachten

Onze cruise vertrekt op 3 juli vanuit Barcelona. We beraden ons nog. Wij durven niet vanaf Amsterdam te vliegen. Andere opties zijn eerder vertrekken of vanaf Brussel of Eindhoven. Gelukkig hebben we nog de tijd.

Ton Verhoeven

Heisa

Onze zomervakantie is al geboekt, maar ik wil die liever annuleren. Ik heb geen zin in die heisa: vier uur in de rij wachten en dan ook nog eens op je vakantiebestemming zonder koffer arriveren... Het probleem is dat mijn vrouw wél wil gaan.

O. Larsen

Langer reizen

Voor een vlucht binnen Europa zal ik zeker niet vanaf Schiphol vertrekken. Dan maar langer reizen naar een andere luchthaven.

A. Dekker