De Porsche die niet in Europa verkocht wordt

En dat is nodig, want als je de Nederlandse brochure of prijslijst van de Porsche 911 Turbo S Exclusive Series doorbladerd, dan valt een ding op, en dan hebben we het niet over de kleur Golden Yellow. Er wordt alleen over een Coupé gesproken. En kijk waar Sjoerd naast staat: een Cabriolet. En dat in Nederland.

Museum

Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen staat in temidden van de vele Porsche-, Volkswagen- en Audi-modellen uit de collectie van Porsche Centrum Gelderland, want dat dealerbedrijf met eigen museum heeft een Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive Series in bezit. Niet zelf laten maken, maar een originele. Als enige in Nederland en zo goed als zeker ook in Europa.

En dat verklaart waarom Sjoerd van Bilsen deze week de opvallend gekleurde Porsche belicht. Hij gaat elke week op zoek naar bijzondere modellen, opmerkelijke accessoires en unieke verhalen achter specifieke auto’s voor de videorubriek Sjoerds Weetjes en deelt zijn kennis en ervaringen graag met andere autoliefhebbers.

Sjoerds Weetjes

In de 167 voorgaande afleveringen zette Sjoerd enkele zeldzame auto’s voor de camera zoals de Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhout, de Bugatti Divo, de Maserati MC12 Corsa ‘stradale’ en McLaren P1 GTR ‘roadcar’ en maakte hij geheimen van de Citroën C5 Aircross, Opel Zafira, Volvo 850 T-5R, Ford GT, Peugeot e-Legend Concept, Kia Ceed-familie, Aston Martin V12 Vanquish en autocamouflage wereldkundig.

Ben jij een echte autoliefhebber, abonneer je dan op het Autovisie-kanaal op Youtube en druk op het belletje, zodat je geen aflevering kijkt.