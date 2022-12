Onderzoek: voetbalfans slapen beter als Oranje wint

Althans, als we een onderzoek van matrassenmerk M line moeten geloven, die samen met Markteffect een onderzoek heeft gedaan onder 1000 voetbalfans die Nederland supporten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 30% van de Nederlandse voetbalvolgers die een overwinning van het Nederlands Elftal heeft gezien, de daaropvolgende nacht beter slaapt. “Sport, en met name voetbal, is voor veel mensen een groot onderdeel van hun leven. Tijdens een WK misschien nog wel net iets meer”, zegt sportmarketeer Tijn Cuppen.

Opstelling

Niet alleen een overwinning heeft invloed op een goede nachtrust, zo blijkt. 38% van de de WK-kijkers geeft namelijk aan aan dat het opstellen van Andries Noppert ervoor zorgt dat ze de nacht voor een WK-wedstrijd rustiger slapen dan wanneer Remko Pasveer (19%) in het doel zou staan. Ook blijken Oranjefans met een gerust hard naar bed te gaan als ze weten dat Frenkie de Jong (20%), Virgil van Dijk (17%) en Cody Gakpo (11%) in het veld staan.

Mochten we met Nederland de WK-finale halen, dan is een scenario zoals tijdens de WK-finale tegen Spanje in 2010 niet wenselijk. Ruim 13% van de voetbalvolgers geeft namelijk aan nog wel eens wakker te liggen van deze verloren wedstrijd. Er zijn ook zat mensen die dagdromen over het behalen van de wereldtitel: 56% hoopt en denkt dat ons land de beste van de wereld wordt.