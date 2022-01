Met deze planten heb je ook in de winter plezier van je tuin

Tuincentra bieden een keur aan winterbloeiers. Een mooi voorbeeld van een winterbloeiende plant is de forsythia, ook bekend als Chinees klokje. Vergeet niet om hem meteen na de bloei te snoeien.

Peperboompje

Daphne odora Ⓒ 123rf

Ook de Daphne odora, vooral in rotstuinen goed op z’n plaats, is een plantje dat het in de winter goed doet. Dit laagblijvende heestertje, bekend als peperboompje, bloeit in februari en ruikt geweldig. Ook de sarcococca confusa is een heestertje. Het plantje blijft groen, heeft een roomkleurige bloem en bloeit van januari tot maart. Zet ’m beschut, want hij is niet geheel winterhard.

Van eind november tot eind februari bloeit de Mahonia japonica. De geelgekleurde sierheester met stekelige bladeren kun je beter niet snoeien en heeft een beschutte plaats nodig.

Helleborus Ⓒ 123rf

In de groep van lage vaste planten is Helleborus de meest opvallende winterbloeier. Er zijn verschillende soorten die vanaf eind december tot begin april bloeien. Er zijn soorten met witte maar ook met purperkleurige en groengele bloemen. Goed om te weten: Helleborussen hebben een à twee jaar nodig om aan hun nieuwe groeiplaats te wennen voordat ze volop in bloei komen.

Krulhazelaar Ⓒ 123rf

Naast planten die in de winter kleur houden, zijn er ook planten die vanwege hun vorm of uiterlijk opvallen tijdens dit seizoen. Denk aan de krulhazelaar en krulwilg. Hun grillig gedraaide takken komen eigenlijk pas goed tot hun recht als het blad ervan af is. Ook de bandwilg (Salix sachalinensis Sekka) en de krulacacia (Robinia tortuosa) hebben sterk gedraaide takken. Sommige struiken vormen een kurkachtige laag op de bast zoals de Corylus corlurna en de Phellodendron amurense. Beide bomen zijn uitermate attractief en geschikt voor een kleine tuin.

Jasmijn

Dan is er nog een flinke groep planten die juist in deze tijd bloeit. Zoals de winterjasmijn, een klimplant die van december tot maart bij vorstvrij weer bloeit. Dat geldt ook voor soorten als de winterbloeiende sierkers, Prunus subhirtella Autumnalis, de toverhazelaar, Hamamelis mollis en de Viburnum bodnadense Dawn. Bij zacht weer staan ze twee à drie maanden in bloei.

Plantensoorten zoals tijm, lavendel en maagdenpalm houden ook nu hun blad en kleur.

Sempervivum

Een opvallend plantje is de Sempervivum, oftewel huislook. Karakteristiek door zijn dicht op de stengel staande bladeren. Door dat compacte uiterlijk en hun fijne bladstructuur zijn deze planten uitermate decoratief. Vooral in de wintermaanden vallen ze op, zeker als ze berijpt zijn.

De plant is in heel wat verschillende soorten te koop en komt ook in de zomer in bloei. Je kunt ze zelfs in een pot zetten, want ze zijn erg winterhard. Leuk op een tuintafel in het zicht van het raam of in een grote pot naast de voordeur.