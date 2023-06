Roze, roze en nog eens roze: slapen in een heus barbiehuis, het kan!

Ⓒ Airbnb

Het landhuis aan de oceaan in het zonnige Malibu opent op 21 en 22 juli 2023 de deuren voor de diehard barbiefans. Dit om te vieren dat de film BARBIE (met onder anderen Margot Robbie en Ryan Gosling) vanaf 19 juli in de bioscoop te zien is.

Twee gasten krijgen de kans om via Airnbnb gratis één nacht in het barbiehuis te verblijven. Het huis biedt een panoramisch uitzicht op de oceaan en heeft een zwembad, gym en er zijn meerdere fijne terrasjes. De inrichting is precies zoals je van een barbiehuis mag verwachten: roze, roze en nog eens roze!

Reserveren

Iedereen kan vanaf 17 juli een verzoek indienen om in Barbie's Malibu DreamHouse te overnachten. Houd er wel rekening mee dat je zelf je vliegticket naar Malibu moet betalen.

Voor meer informatie: airbnb.com/kendreamhouse