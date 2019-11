De zwerver voor onze supermarkt weet precies hoe hij me moet inpakken. Hij lacht zijn onsmakelijke gebit bloot, zegt hoi, vraagt of ik een fijne dag had... En ik trek mijn portemonnee. We hebben een vast ritueel. Voor de vorm druk ik hem dan nog op het hart om fruit en bruinbrood te kopen, hij bedankt voor het advies, doet beloftes en schiet de Albert Heijn in om twee halve liters bier te scoren.