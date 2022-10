Palliatieve begeleiding, wat houdt dat eigenlijk in?

Als een patiënt te horen krijgt dat genezing niet (meer) mogelijk is, dan spreekt men van de palliatieve fase. Veel mensen schrikken van de term ’palliatieve zorg’ alsof dit alleen wordt toegepast bij het levenseinde. Deze zorg kan echter, zoals in uw geval, ook langdurige zorg betekenen.

Overleving

We merken dat deze langere palliatieve fase steeds vaker voorkomt nu de overlevingscijfers van kankerpatiënten toenemen. Een specialistisch team van artsen en verpleegkundigen begeleidt patiënten en hun naasten in de palliatieve fase.

In een gesprek met de patiënt kijken zij naar wat er speelt op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Patiënten kunnen te maken hebben met fysieke en psychische klachten die veel impact op hun kwaliteit van leven hebben.

Angsten

Het team streeft altijd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit kan gaan om pijnbestrijding, maar ook om angsten van de patiënt ter sprake brengen of activiteiten die de betrokkene nog graag zou willen doen. Ook maken zij bespreekbaar welke impact een extra behandeling, zoals een chemokuur, kan hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt en of hij of zij hier al dan niet voor moet kiezen.

Werk

Als je te horen hebt gekregen dat je niet meer beter kunt worden maar mogelijk nog meerdere jaren kan leven, dan kun je bijvoorbeeld tegen vraagstukken aanlopen zoals ’Wil ik nog gaan werken’ en ’Hoe gaan mijn collega’s dan met mij om?’

Vaak gaan adviezen in overleg met het behandelteam in het ziekenhuis, maar ook met de huisarts. Palliatieve zorg is teamwork om samen met de patiënt en andere zorgverleners de tijd die resteert, zo goed en zo mooi mogelijk in te vullen.

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl