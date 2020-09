Recept van de dag: De kip van Sisi

Denk je erover om kippen te houden, koop dat dit boek. Lees het in de wintermaanden en ga in het voorjaar aan het werk. En heb je nu trek in kip, dan staat er ook wel een recept in. De kip van Keizerin Sisi bijvoorbeeld.

Bak de stukken kip in geklaarde boter rondom bruin. Haal de stukken kip uit de pan en hou ze warm. Bak de uien in het braadvet. Haal de uien ook uit de pan. Giet wat vet af en bak dan tomatenpuree, knoflook en paprikapoeder en wat zout. Voeg dan kipstukken toe met uien, groene paprika en bouillon. Natuurlijk moet je dat doen met je eigen getrokken bouillon, maar heb je dat nou toevallig niet, neem dan een goeie kwaliteit bouillon en geen blokjes, die zijn echt te zout.

Sluit de pan en laat zacht pruttelen. Draai de kip af en toe. Roer wat bloem door de zure room. Laat dat nog 10 minuten mee pruttelen. Beetje zout nog, beetje peper! Serveer met pasta en een ruime groene salade.

Oh, en kijk even naar de tuinlessen van Alma, midden oktober zijn er nog twee, Permacultuur en, ja, hoor, Kippenhouden!

Nodig voor vier personen:

1 kip van onbesproken afkomst, in vier stukken

50 gr geklaarde boter

150 gr rode uien in ringen

2 tenen knoflook, geplet

30 gr Hongaars paprikapoeder (zoet)

1 eetl tomatenpuree

400 ml kippenbouillon

1 eetl rijstebloem

250 ml zure room