Ik versta er geen bal van als mijn tienerzoon met zijn vrienden telefoneert. En toch, ondanks hun straattaal, word ik blij van deze gesprekken. Ze bellen! Niets geen communicatie via Snapchat of WhatsApp, ze gebruiken de telefoon waarvoor deze ooit was bedoeld.