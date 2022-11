Zo schadelijk kan ontstoken tandvlees zijn

Monique Danser, tandarts-parodontoloog: „We weten al jaren dat een gezonde mond belangrijk is voor een gezond lichaam. In 2021 is ook een officiële resolutie aangenomen door de WHO (Wereld Gezondheids Organistatie) waarin staat beschreven dat mondgezondheid een geïntegreerd onderdeel van de Gezondheidsagenda zou moeten zijn. Als streefdatum voor de implementatie is 2030 genoemd.

Ontstoken tandvlees (gingivitis, omkeerbaar) kan voorkomen worden. De aandacht moet naar preventie toe gaan. Goede zelfzorg en een gezonde levensstijl dragen bij aan een gezonde mond en een gezond lichaam. Pijn als gevolg van problemen in de mond kan resulteren in thuisblijven en ziekteverzuim, wat natuurlijk kosten met zich mee brengt.

We weten ook dat tandverlies kan leiden tot verminderd kauwvermogen, esthetische problemen en een slecht dieet, wat ook weer tot gezondheidsproblemen kan leiden en dus uiteindelijk ook tot hogere zorgkosten.

Tandartskosten worden vaak niet vergoed en een goede mondhygiëne kan gingivitis en parodontitis (ontstoken tandvlees en botafbraak, niet omkeerbaar) voorkomen.

Parodontitis komt vaker voor bij ouderen en we worden met zijn allen ook steeds ouder. Om het ook als beroepsgroep echt aan te kunnen dit goed te blijven behandelen wordt preventie belangrijker.

Parodontitis is geassocieerd met hart- en vaatziekten, diabetes, reuma, obesitas en tal van andere ontstekingsziekten. Veel gemeenschappelijke factoren zijn te vinden in lifestyle. Aanleren van een goede mondhygiëne en weten wat voor welke patiënt een gezonde levensstijl is, zou de focus moeten zijn voor de komende jaren.

Bij ons mensen zal een forse parodontitis niet zo snel leiden tot de dood, omdat daarvóór de tanden al getrokken zijn en dus de ontsteking is opgelost. Maar het heeft wel degelijk een grote impact op ons algeheel welbevinden.”

