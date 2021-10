Recept van de dag: gestoofde wortel met gember en asperges

Nodig voor 4 personen:

- 1 bosje groene asperges (geschild en schuin gesneden)

- grof zeezout

- 500 g wortels met loof (geschild en schuin gesneden)

- olijfolie

- stukje rode peper (dunne ringen)

- stuk verse gember (geraspt)

- ras el hanout

- sap van 1 limoen

- 60 g zonnebloempitten

Bereiding

Onderstaande gestoofde wortel met gember, groene asperges en limoen zijn hier een goed voorbeeld van. De truc zit hem in het snijwerk.

Schil de asperges en snijd ze schuin in gelijke stukken. Kook de aspergestukken beetgaar in water met zout. Schil de wortels en snijd ze in gelijke schuine stukken. Doe wat olijfolie in een wok en bak de wortels samen met de dungesneden rode peper en de vers geraspte gember beetgaar. Voeg de asperges toe, kruid het met ras el hanout en eventueel nog wat zeezout. Voeg het limoensap toe en meng het geheel door elkaar. Verdeel de groentestoof over kommetjes en garneer met zonnebloempitten en wat loof van de worteltjes. Zo zien je groenten er ineens heel feestelijk uit.