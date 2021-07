Kezersvraag: wat te doen tegen ondraaglijke jeuk?

Gamze Psikin, dermatoloog BovenIJ Ziekenhuis: „’Dokter, jeuk is erger dan pijn!” Een noodkreet van patiënten die dermatologen regelmatig horen. Jeuk is soms zo hinderlijk dat deze tot slapeloosheid en depressie kan leiden.

Het jeukgevoel wordt veroorzaakt door prikkeling van de zenuwuiteinden en door vrijgekomen stoffen onder de huid. Dit kan het gevolg zijn van een huidziekte zoals eczeem, psoriasis of galbulten. Het kan ook ontstaan door een insectenbeet of aanraking van een brandnetel.

Rustmomenten

Soms blijft de oorzaak duister omdat er geen zichtbare huidverandering valt waar te nemen. In die gevallen kan een droge huid het probleem zijn. Opmerkelijk is dat jeuk vaak erger wordt bij rustmomenten zoals slapen of tijdens een medische scan. Dan worden we niet afgeleid door dagelijkse bezigheden en nemen we jeuk sterker waar.

Bij een CT- of MRI-scan worden vaak contrastmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze tot overgevoeligheidsreacties kunnen leiden, met jeuk als gevolg. Medicatie wordt over het algemeen alleen toegepast als sprake is van langdurige en ondraaglijke jeuk.

Crème

Wat vaak al voldoende helpt, is om dagelijks een vette crème op het hele lichaam te smeren. Bekende middelen zijn koelzalf en vaseline, zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar. Dure cosmetische crèmes zijn niet bewezen effectiever. Daarnaast kan het helpen om korter te douchen met lauw water en geen zeep te gebruiken.

Deze algemene adviezen volgen kan ook de oplossing zijn tegen jeuk die verband houdt met een medische scan. Mochten er vermoedens zijn van overgevoeligheid voor contrastmiddelen, dan is het belangrijk om dit met de behandelend arts te bespreken.

Volg vooral niet het oude gezegde ’je moet krabben waar het jeukt’ op. Krabben veroorzaakt alleen maar méér jeuk en beschadigt je huid.”

