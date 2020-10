Lezersvraag: hoe voorkom ik dat mijn zwarte broek verschiet in de wasmachine?

Aanslag

Toos van der Weijden: „Wij hebben een eiland in de Vinkeveense Plassen waar we kunststof watertanks water mee naartoe nemen. In deze tanks zit een groene aanslag.”

Zamarra: Gebruik Steradent Triple Action Plus tabletten. Deze bevatten soda, chloor en zuurstof en pakken zowel kalk en algen als bacteriën aan. Gebruik één Steradent-tablet op een liter (warm) water. Bij de kampeerwinkel zijn kant-en-klare watertankreinigers verkrijgbaar, bijvoorbeeld van 123.

Oranje

Tom Hartman: „Mijn zwarte pantalon bleek na een weekbeurt in Biotex oranje te hebben opgevangen van een ander kledingstuk. Hoe krijg ik de vlek weg zonder dat de pantalon verschiet?”

Zamarra: De beste optie is HG ontkleurder voor de bonte was.

Wit

Marianne: „De naden van mijn vensterbankkozijnen worden vies.”

Zamarra: Met een beetje tandpasta op een microvezeldoekje worden de kitranden weer prachtig wit.

