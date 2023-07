Planten neerzetten bij een magnolia, kan dat wel?

Een magnoliaboom heeft kwetsbare wortels die net onder de grond groeien. Wilt u er toch planten neerzetten, ga dan niet met een grote scherpe schep de grond te lijf, maar maak holtes.

Kies niet voor planten die diepe wortels ontwikkelen. Het best is eerst een laag van ongeveer twintig centimeter bemeste tuinaarde aan te brengen en daar de planten in te zetten. Zoals lelietje-van-dalen, kleine maagdenpalm, dovenetel, daslook en klimop. Laat zo’n halve meter rondom de stam vrij.

Goed voor uw gevoelige magnolia is het niet, zo’n grote groep concurrenten rond zijn stam. Een grote magnolia is een karakteristiek tuinelement waar je zuinig op moet zijn. Waarom brengt u niet een laag houtsnippers of boomschors aan? Uw magnolia is er blij mee.