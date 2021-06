Dit zijn volgens onze lezers de mooiste camperroutes

Wat hebben we veel enthousiaste camperaars onder onze lezers! Wie eenmaal met de camper op vakantie is geweest, wil nooit meer anders. Voor velen was het moeilijk te zeggen wat de mooiste route is. Als Jan en Christa echt moeten kiezen, dan is het Corsica. „Eerst naar Livorno in Italië en daar met de veerboot overgestoken. We zijn het eiland met de klok mee rondgereden. Een prachtige route met grandioos uitzicht.”

Wil van Lier heeft een geweldige reis door Amerika gemaakt, van Chicago naar Los Angeles. „Veel saaie wegen vanaf Denver. Gelukkig ook door mooie nationale parken en steden en stranden”, schrijft hij. „Maar de allermooiste route reed ik van Sydney naar Adelaide in Australië. Stranden, natuur en kangoeroes.”

Veel lezers zijn lyrisch over Noorwegen. Zo mailt Hans Maas: „De Trollstigen! Je komt door verschillende jaargetijden met prachtige vergezichten.”

Nico en Lina Vennik hebben een tip voor beginners: „Stippel je reis van tevoren uit maar leg geen campings vast, zodat je altijd de ruimte hebt om ergens langer te blijven of eerder weg te gaan.”

Witte zandstranden

In 2018 maakten wij een camperreis door Australië, van Sydney naar het dorpje Cape Tribulation. Hoogtepunt vonden wij de Withsunday-eilanden met witte zandstranden, ontdekt door de Britse zeevaarder James Cook.

Nico en Linda Vennik

Indrukwekkend

Met een georganiseerde camperreis heb ik de Zijderoute gereden: door Rusland en Kazachstan naar Kirgizië en daarna door alle stan-landen: 23.000 km. Iran was het meest indrukwekkend. Iraniërs zijn leuk en gastvrij!

Ria Kapteijn

Onvergetelijk

Met weemoed denken we terug aan een reis, 50 jaar geleden, in Amerika van Massachusetts naar zuid-Florida waar we onder meer een krokodillenfarm bezochten. In de zuidelijke staten maakte een indianenreservaat indruk en ook de Grand Canyon was adembenemend.

Rick en Helen Roymans

Wildernis

In Alaska reden wij vijf weken met een gehuurde camper. In de dorpen en steden hadden we veel contact met de inwoners die erg gastvrij waren. Daarbuiten, in de wildernis, zagen we veel wilde dieren. Prachtig!

Jacob en Lieneke Reitsma

Gevarieerd

Met onze camper beleefden we een schitterend avontuur. Vanaf de badplaats Lübeck-Travemünde aan de Baltische Zee namen we de veerboot naar Helsinki.

We reden door verschillende natuurreservaten naar het noorden van Finland. Via Zweden en Denemarken terug naar Nederland. Een aanrader als je van rust, natuur en cultuur houdt.

Martin Fierant