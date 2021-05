Europese smaaksensaties voor het grijpen

Het was natuurlijk de bedoeling geweest dat Rotterdam rond deze tijd vol had gezeten met bezoekers van het Eurovisie Songfestival. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. Hoewel een beperkt aantal bezoekers de repetities en liveshows mag bijwonen, zijn de horeca beperkt open.

In dat kader heeft Edwin Veekens, eigenaar van communicatiebureau/uitgever Veenman+, samen met andere partijen voor de gemeente Rotterdam nagedacht over hoe ze toch de havenstad konden promoten.

Verbroedering

„Als je naar de liedjes tijdens het Songfestival en het eten uit de verschillende landen kijkt, kun je wel zeggen dat ze beide verbinden. Eten verbroedert. Eten is delen. Zo is het idee voor het (kook)boek De smaak van Rotterdam geboren”, vertelt Veekens.

Daarin komen nationale voor-, hoofd- en nagerechten voorbij met een link naar Rotterdamse zaken waar je terecht kunt voor diverse producten. „Het past ook perfect bij Rotterdam omdat er mensen met zoveel verschillende nationaliteiten wonen.”

Dat geldt ook voor Terry Priem die de opdracht kreeg om 41 gerechten te verzinnen, geïnspireerd op de 41 deelnemende landen aan het Songfestival. De chef-kok is eigenaar van Gastrobar Ster in de Rotterdamse wijk Kralingen en won dit jaar een Bib Gourmand, een kwalificatie van Michelin bij een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Stoere stad

Priem: „Tot mijn tiende heb ik in Vaassen gewoond, bij Epe. De verhuizing naar Capelle aan den IJssel vond ik destijds verschrikkelijk. Nu zou ik niet anders meer willen. We wonen nog steeds in dezelfde buurt en ik kom graag in Rotterdam. Een stoere stad, dat zie je ook in mijn kookstijl terug. Ik hou van stoere, diepe smaken.”

Het was niet de bedoeling om beroemde gerechten uit een bepaald land te kopiëren. Priem pikte bepaalde ingrediënten uit het gerecht en gaf er een eigen draai aan. Ook zijn partner Esther van Otterloo en sous-chef Nino Koster droegen bij aan de recepten.

„Neem het Armeense gerecht ghapama, een gevulde donkere pompoen met gedroogde vruchten en rijst. Heerlijke ingrediënten, maar minder geschikt om in een restaurant te serveren. Ik heb daarom als basis voor pompoen en sumak gekozen. Een besje met een fris-scherpe, kruidige en circusachtige smaak. Je ziet het in poedervorm in het Midden-Oosten terug in kruidenmengsels als za’atar.”

„Als smaakmaker is sumak in landen als Armenië̈, Iran en Turkije populair in dressings met olijfolie en yoghurt.”

„Uiteindelijk heb ik ronde schijven pompoen gesneden, die kort in een zoetzure bouillon met een snufje sumak gekookt en aan één kant gebakken. Die hebben we versierd met stipjes van kweeperencrème en knolselderij/pistache-crème en afgemaakt met pistachenootjes en eetbare bloemetjes.”

De verschillende keukens bestuderend zag Priem in Litouwen de rode biet voorbijkomen. „Ze eten in Litouwen graag saltibarsciai, een koude bietensoep. Wij zouden in Rotterdam krotensoep zeggen, haha! Ik heb van de soep een dessert met sorbetijs, frambozen en mint gemaakt. Ik zou hem zo in mijn eigen restaurant serveren. Misschien doen we dat ook wel!”

Niet alle gerechten zijn even exotisch. Ook klassieke recepten passeren de revue zoals Italiaanse pasta met verse pesto, een Britse roast, Duitse currywurst en een Franse eclair.

Het meest trots is Priem op het gerecht met de sint-jakobsschelpen, een delicatesse in Noorwegen die met de hand wordt gevangen.

Goudbruin

„We hebben de sint-jakobsschelpen op hoog vuur goudbruin gebakken en yellow snow gemaakt. Hiertoe deden we vanille-olie met maltodextrine in een keukenmachine. Dat bindt de olie tot een sneeuwachtig poeder. Erg gaaf!”

Net als voorgaande jaren moet Priem het Songfestival missen. „Ik ben ’s avonds gewoon aan het werk. Maar ik ben trots dat we in Rotterdam ondanks de coronacrisis toch een supervet evenement zullen neerzetten.”