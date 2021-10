Premium Het beste van De Telegraaf

Sloterplas in Amsterdam wordt mogelijk aalreservaat

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Om de vis een handje te helpen ligt er een plan om de Sloterplas tot aalreservaat te maken. Ⓒ FOTO Richard Mouw

De paling heeft het al jaren moeilijk in Amsterdam. Om de vis een handje te helpen ligt er een plan om een groot gebied rondom de Sloterplas tot aalreservaat te maken. Zodat de aal in het schone water van de plas rustig op kan groeien, totdat het klaar is weer naar de oceaan te zwemmen om te paren. Maar dan moet er wel een passage komen, zodat de aal het Amsterdamse water in kan zwemmen. Die optie wordt nu bestudeerd.