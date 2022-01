Column Babette: Schat... mijn sleutels?

Mannen kunnen niet zoeken en raken alles kwijt. Als ik dit zeg, word ik thuis voor gek verklaard. Maar ik weet wel beter: het gelijk van mijn huis-, tuin- en keukenonderzoek wordt bijna dagelijks bevestigd met ’Schat, weet jij waar mijn portemonnee/autosleutel/telefoon is gebleven?’

Toegegeven, ik begin vaak en graag over dit onderwerp. Bij voorkeur wanneer er weer zo’n paniekerig zoekmoment gaande is in huis. Zodra een van de mannen iets kwijt is, benadruk ik vol overgave dat ik nooit iets kwijtraak. En vind dan en passant hun ’verloren’ spullen terug.

Inmiddels is alles anders. Ik ken mijn plek sinds ik vorige week mijn tas bomvol waardevolle spullen op Schiphol in het toilet heb laten hangen. Ergens voorbij de B-pier, inderdaad, waar om de paar minuten wordt opgeroepen je eigendommen nooit uit het oog te verliezen.

"M’n tas bomvol waardevolle spullen nog ergens op ’t toilet"

De hartverzakking kreeg ik pas toen ik al bijna buiten stond. Het is een lang verhaal dat gaat over chaos, alarmbellen, zwaailichten en aangesnelde beveiligers toen ik tegen de stroom in weer achter de douane probeerde te komen.

Uiteindelijk werd mijn tas teruggevonden, inclusief laptop, iPad, sleutels en koptelefoon. Toen deze na een aantal veiligheidsprocedures weer werd ’vrijgegeven’, kon ik de douaniers wel zoenen van geluk.

Ik heb dus geen recht van spreken meer. Daarbij blijkt uit ’echt’ onderzoek ook nog eens dat dingen kwijtraken niet vooral aan mannen is voorbehouden. Ook vrouwen zoeken zich gek. Vier van de tien Nederlanders (mannen en vrouwen dus) komen daardoor soms zelfs te laat op hun afspraak. Voor beide seksen geldt overigens dat de spullen meestal worden teruggevonden in de badkamer, het toilet of in de koelkast!

O, en voor we iets terugvinden, geven we onze partner graag de schuld. Kijk, daarover had ik dan weer van alles willen zeggen. Als ik niet zo oliedom was geweest die tas in dat toilet te laten hangen.

Hoewel, mijn vriend had toch ook best kunnen opletten?

Volg haar op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl