Lijstje: de tien beste Europese steden voor cultuurliefhebbers

Bagageopslagbedrijf Bounce heeft een rangschikking gemaakt van Europese steden waar je als cultuurliefhebber je hart kan ophalen. Om tot de lijst te komen heeft het gekeken naar het aantal musea, theater, bibliotheken en muziekpodia per 100.000 mensen. Ook zijn cijfers erbij gehaald van zoekresultaten op Google waarbij is gezocht naar „culturele dingen” om te doen in een bepaalde stad.

Wat bleek? Venetië is volgens Bounce dé place to be voor cultuurliefhebbers. De Italiaanse stad heeft blijkbaar 37,94 musea, 12,77 bibliotheken en 10,45 muziekpodia per 100.000 mensen. Venetië heeft zelfs in proportioneel meer musea, bibliotheken en muzieklocaties dan alle andere steden op de lijst.

Amsterdam

De Schotse hoofdstad Edinburgh met trekpleisters als het Edinburgh Castle en het National Museum of Scotland staat op een mooie tweede plaats. Nummer drie op de lijst is onze hoofdstad Amsterdam. Volgens het de gegevens van het bagagebedrijf is Amsterdam goed voor 8887.350 ’culturele’ zoekopdrachten op Google.

De volledige top 10 ziet er als volgt uit:

Venetië , Italië Edinburgh , Schootland Amsterdam , Nederland Florence , Italië Milaan , Italië Parijs , Frankrijk Praag , Tsjechië Zürich , Zwitserland Dublin , Ierland Rome , Italië