Koken op de camping is op deze manier een makkie!

Esther Bonte neemt steevast haar Go-Anywhere houtskoolbarbecue mee als ze eropuit trekt. „Wij vinden het heerlijk wanneer mijn man voor ons gezin met deze barbecue op de cederhouten plank een zalm rookt! We drenken de zalm dan eerst in witte wijn en bestrooien hem met dragon. Zo eenvoudig, maar geweldig lekker!”

Kip met tomaat

Carien van Nijnatten deelt haar recept voor kip in tomaat. „Het is een heerlijk recept voor op de camping, echt te lekker.”

Nodig voor vier personen: 500 gram kipfilet, een fles tomatenketchup, een ui, boter om te bakken, peper, zout, en stokbrood.

„Snijd eerst de kipfilet in blokjes en snipper de ui. Bak de kipfilet bruin en bak daarna nog even de uien mee. Knijp vervolgens de hele fles ketchup leeg! Laat lekker pruttelen, voeg wat peper en zout toe, en eet lekker op met stukjes stokbrood of pita.”

Kruidige jambalaya

„Mijn favoriete campinggerecht is jambalaya, een eenpansgerecht, schrijft Henny Nieuwenhuijse.”

Nodig: 300 g rijst, 300 g kipfilet in blokjes, 100 g chorizo of een sterke salami (kleingesneden), 1 blikje tomatenblokjes of 4 verse tomaten, 2 uien (niet te groot, kleingesneden), 3 teentjes knoflook (kleingesneden), 1 paprika (kleingesneden)

Vanuit Nederland neem ik mee: 1 tl tijm, 2 tl paprikapoeder, 1 tl chilipoeder, 6 kruidnagels, 2 laurierblaadjes, 3 tl peterselie, 1 blokje groentebouillon (voor 600 ml bouillon)

„Bak de kipfilet en chorizo samen gaar, haal ze uit de pan en fruit de ui, knoflook en paprika 5 minuten, voeg de tomaten en rijst toe, voeg dan de bouillon toe zodat het onderstaat en roer goed door. Kook het geheel volgens de instructies van de rijstverpakking tot de rijst gaar is. Voeg dan de kip, chorizo en kruiden toe. Laat nog 2 minuten meekoken.”

„Het geheel moet smeuïg blijven zoals een risotto. Serveer er een salade erbij. Het is meestal binnen 15 minuten klaar als je alles voorgesneden hebt.”

Speciaal voor dag 1

Marlies Klaren heeft een ideaal recept voor die eerste campingdag. „Je wilt dan toch iets warms eten, maar je hebt de hele dag in de auto gezeten en misschien nog geen tijd gehad om naar de supermarkt te gaan. Ook moet je nog de auto uitpakken enz. Dus je wilt ook snel klaar zijn. De volgende dag ga je natuurlijk koken met ingrediënten uit de lokale winkels en van de markt. Maar voor de eerste dag is dit recept bij ons vaste prik.”

Neem voor de eerste avond mee: 1 chorizo, 3 verschillende blikjes bonen en linzen (bijvoorbeeld linzen, kikkererwten en kidneybonen, maar iets anders kan ook) en 1 ui. Haal in de campingwinkel een zakje sla, 1 courgette, 1 stokbrood (misschien lukt het om dat onderweg bij de bakker te halen) en een flesje wijn uit de streek.

„Snijd de chorizo in blokjes en bak ze even aan. Snipper de ui en bak die mee. Voeg de courgette in blokjes toe. Na een paar minuten warm je de uitgelekte inhoud van de blikjes mee. Verdeel de rucola over de borden. Schep het chorizo-ui-bonen-courgette-mengsel er overheen. Serveer het met stokbrood en een glaasje wijn.”

’Hutje prutje” in de koekenpan

Sonja Dees deelt tenslotte haar ’hutje prutje’. „Wij kamperen niet, maar hebben een chalet en eten dus veel buiten. Vooral wat wij noemen hutje prutje, wat mijn schoonmoeder vroeger al maakte. Ik maak het in een elektrische koekenpan.”

„Je snijdt de uien en bakt ze lichtbruin, doe er eventueel knoflook bij. Daarna voeg je in stukjes gesneden tomaten bij. Neem een stevige soort, anders wordt het mengsel wel erg vochtig. Dan kun je er eventueel champignons bij doen en laat dit even goed doorbakken. Bind het mengsel met 2 eieren, indien het erg vochtig is kunnen het ook 3 eieren zijn. Dan is het klaar! Lekker op brood met peper en zout. Eet smakelijk!”