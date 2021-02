Marmer verovert het interieur, maar waarom is het eigenlijk zo populair?

Het woord marmer komt van het Griekse woord marmaros dat ’glanzende steen’ betekent. Het chique materiaal kenden we vroeger vooral van de loodzware tegels die meestal op de grond werden gebruikt, of in gegoede huizen tegen de wand. Logisch ook, want met een gemiddelde vierkantemeterprijs van 45 tot 80 euro is het geen goedkoop product.

Inductieplaat

Anno 2021 is het natuursteen veelgevraagd in de keuken. Als keukenblad, maar er is zelfs een inductieplaat met het design: het Nederlandse MAKUS bracht deze op de markt.

Ook de (mat)zwarte woontrend slaat aan: zwarte marmeren keukenbladen zijn populair. Zwart marmer bestaat echter niet; het is een zwarte natuursteen met de structuur van marmer.

Inmiddels is de trend ook naar accessoires overgesprongen. Niet zozeer het materiaal zelf als wel de look ervan. Vazen, servies, snijplanken, boekenplanken, opbergdozen; tot aan folies en behang toe kunnen we de marmerenlook vinden.

Ⓒ Getty Images

Niet te verwarren met de marmerlook: marmer mag het eigenlijk alleen worden genoemd als het natuurstenen materiaal betreft, bij items met een namaakpatroon spreken we van marmerenlook.

Duurzaam

De verklaring voor deze populariteit? Het geeft een kamer of item direct een luxe uitstraling. Gebruikers roemen de lichtinval en het feit dat het zo lang meegaat en zodoende duurzaam is. Marmer wordt naarmate de jaren vorderen alleen maar mooier, vinden veel mensen.

Omdat het natuursteen betreft, vergt het ook het nodige onderhoud. Het poreuze materiaal is gevoelig voor zure vloeistoffen als azijn of fruitsappen. Ook natte plekken dienen snel te worden drooggemaakt om vlekken te voorkomen.

Impregneren kan helpen, maar het blijft oppassen. Schoonmaken gaat het beste met speciaal schoonmaakmiddel als natuurzeep, lauwwarm water en een zachte doek. Zeker geen schuurspons!