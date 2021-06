Dagrecept: Zo maak je pikante fajita’s met tofoe en groenten

Ik kreeg echter een leuk boekje onder ogen van Niki Webster. In Be more vegan (Uitgeverij Becht) probeert de Britse schrijfster je gelukkig niet ’te bekeren’, want dan was ik afgehaakt... In plaats daarvan legt ze uit hoe je bepaalde dierlijke producten vervangt en wat vaker lekker plant-aardig kunt eten.

Neem het recept voor fajita’s met groenten en tofoe. Snijd eerst de tofoe in grote blokjes, verhit olie in een koekenpan en bak de tofoe een paar minuten totdat ze bruin en knapperig zijn. Leg het daarna even weg. Veeg de pan schoon, snijd de uien in halve ringen en doe dit met de olie in de koekenpan. Bak zo’n acht minuten op middelhoog vuur tot ze zacht zijn. Dan kunnen alle specerijen erbij, roer even goed om.

Als het goed is ruikt het fantastisch! Snijd de paprika en tomaten in stukjes en bak dit 4-5 minuten mee, voeg daarna de mais, tofoe en zout toe. Schep alles om. Warm de tortilla’s op en vul ze met de groentemix. Garneer ze met stukjes avocado, plantaardige of normale yoghurt, koriander en limoensap.

Nodig voor vier porties:

- 1 pakje tofoe (uitgelekt)

- 4 tarwe- of maistortilla’s

- 2 rode uien, limoensap

- 1 tl gemalen komijn en 1 tl gerookte paprikapoeder

- 1 tl gemalen koriander

- 1 tl knoflookpoeder

- 1 rode paprika, 2 el olie

- 10 cherrytomaatjes

- 4 el mais, 1/2 tl zout

- 1 avocado, koriander

- 4 el (plantaardige) yoghurt