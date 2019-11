Te ver voor ruimtereis

door Menzo Willems - Sinds de Nobelprijswinnaars Michel Mayor en Didier Queloz in 1995 de eerste exoplaneet ontwaarden zijn er dankzij de steeds betere kijkers en satellieten liefst 4000 van deze hemellichamen buiten ons zonnestelsel ontdekt. Of we er ooit naartoe kunnen vliegen is de vraag. Ze zijn zo ver weg dat een bemande vlucht met de huidige stand van de techniek onmogelijk is. „Nu kunnen we met onze snelheid van 11 kilometer per seconde niet naar exoplaneten vliegen”, zegt Telegraaf-columnist Piet Smolders. „Om aan de zwaartekracht van de Melkweg te ontkomen, moeten we 537 kilometer per seconde vliegen. Daar hebben we de motoren niet voor. Misschien lukt het als we kernfusie onder de knie krijgen.”