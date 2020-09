Uittips: deze evenementen mag je niet missen

3-13 september: Amsterdam Fringe Festival, Amsterdam

Het festivalseizoen mag dan misschien niet doorgaan, toch is het Amsterdam Fringe Festival erin geslaagd om ook dit jaar weer een nieuwe editie neer te zetten. Dit beroemde festival is een ode aan de theatrale gekte, de onafhankelijke geest en een pleidooi voor artistieke vrijheid. Op meer dan 25 locaties in Amsterdam vind je een groot aantal theaterstukken van onorthodoxe (inter)nationale producenten en artiesten.

In dit laatste weekend staat er genoeg op het programma. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij de opvallende theatershow Heel Holland Kakt. Dit is de solovoorstelling van dichter en theatermaker Tijdelijke Toon en gaat over “de drek van ons bestaan en de schoonheid van het baggeren”.

amsterdamfringefestival.nl

12 en 13 september: Open Monumentendag, Nederland

Altijd al de Martinitoren willen beklimmen of meer willen weten over de rijksmonumenten van de Rijkswaterstaat? Dit weekend kan dat gratis tijdens de Open Monumentendag. De jaarlijkse Open Monumentendag draait in deze tweede week van september helemaal om het thema Leermonument. Duizenden Nederlandse monumenten gooien hun deuren fysiek en digitaal gratis open voor bezoekers.

openmonumentendag.nl

18-20 september: GLUE, Amsterdam

Van 18-20 september staat een deel van Amsterdam geheel in het teken van de driedaagse designroute GLUE amsterdam connected by design. Bij verschillende deelnemers zoals Amsterdamse ontwerpers, architecten, merken, showrooms, galeries, academies, en andere creatieven kan je een kijkje nemen bij hun werk.

Met haar opvallende meubilair past het citizenM Amstel Amsterdam hotel helemaal binnen het plaatje van GLUE. Op 18, 19 en 20 september nodigt dit bekende hotel daarom indrukwekkende ontwerpers van de stad uit om hun ontwerpen te laten zien. Het hotel zal de nieuwste collecties van Vitra, senscommon en The Fabricant presenteren.

glue.amsterdam

19-20 september: Japan Light Festival, Rotterdam

Fan van sushi en de Japanse cultuur? Dan is dit festival iets voor jou. Lichtgevende kersenbloesems, sushi creaties en zelfs een Arcade hal. Bij het Japan Light festival dompel je je helemaal onder in de Japanse cultuur. Het is nog wel even afwachten of dit festival op 19 en 20 september plaats zal vinden, op Facebook wordt namelijk vermeld dat de komende dagen duidelijk wordt of het evenement niet verplaatst moet worden.

facebook.com/japanlightfestival/

20 september: FeelGood Market

Dit evenement is een must see voor liefhebbers van duurzaamheid en Fairtrade. Op 20 september vindt de zomereditie van de FeelGood Market plaats met een nieuw concept. Je kon al genieten van inspirerende kraampjes en een DJ, maar deze Eindhovense markt introduceert nu ook een Tiny Market. Op de Tiny Market krijgen tweedehands spullen een nieuw leven.

feelgoodmarket.nl