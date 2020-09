Geldtips: zo wordt het makkelijker om te sparen

Je hebt jezelf een geweldig spaardoel gesteld. Eerst was je ook superenthousiast, maar je merkt al snel dat dat enthousiasme wegebt. Zonde!

Ik geef je tips om gemotiveerd te blijven en zo de kans dat je je spaardoel ook echt haalt, flink te vergroten.

1. Hang in huis een foto van je spaardoel op. Bijvoorbeeld van die mooie auto die je graag wilt kopen. Hang ’m op verschillende plekken: in de keuken op de koelkast, op de spiegel in de badkamer of op de binnenkant van de wc-deur. Zo blijf je jezelf herinneren aan waar je voor spaart.

2. Houd je vooruitgang bij. Wanneer we sparen, hebben we vaak het gevoel dat het niet hard genoeg gaat. In werkelijkheid valt dat vaak reuze mee. Het probleem is: we kijken alleen vooruit naar waar we naartoe willen en nooit naar waar we vandaan komen.

Door in een boekje, of digitaal op je computer, bij te houden wanneer je hoeveel geld had, kun je af en toe terugkijken en zien dat het echt niet zo slecht gaat.

3. Praat over het doel dat je wilt behalen. Met vrienden, met je partner of iemand anders die het helemaal snapt. Zo houd je je doel levendig en voel je steeds opnieuw weer het enthousiasme van het begin.

