Toch prothese uit lichaamsvet voor slanke Helma

Helma van Happen heeft een borstprothese die is gemaakt van haar buikvlies. „Het is een lange weg geweest, maar wel met mooi resultaat.” Ⓒ Foto Jan-Paul Kuit

Voor slanke vrouwen met borstkanker is het mogelijk om na een operatie of amputatie een borst te maken met lichaamseigen weefsel. Ze zijn niet langer aangewezen op protheses. Helma van Happen (54) koos voor de ’buikvliesmethode’ die in ons land alleen nog maar in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven wordt uitgevoerd.