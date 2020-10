Lodewijk Hoekstra: ’De wereld staat meer dan ooit onder druk’

Waren de problemen eerst ver weg in Afrika of op de Noordpool, nu beginnen we zelf ook de gevolgen te ervaren. Zo gaan de bossen in Nederland dood, is 80 procent van alle vlinders al verdwenen en merken we dat we te kampen hebben met de sterke gevolgen van klimaatverandering.

Twee jaar geleden stond ik in Den Haag met een petitie ’Code rood voor natuur’. Maar liefst negen Tweede Kamerleden namen deze in ontvangst en riepen in koor dat ze dit thema serieus zouden omarmen. Sindsdien is er vrijwel niets gebeurd.

Vorig jaar hebben we namens een brede coalitie van bouwers, ontwikkelaars en diverse groene partijen een oproep gedaan om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen. Ondanks de toezegging van minister Schouten om er namens drie ministeries naar te willen kijken, is het toegezegde gesprek er nog steeds niet geweest terwijl diverse lobbyclubs wekelijks op bezoek lijken te zijn.

In Europa wordt ondanks de ’green deal’ van Frans Timmermans binnenkort waarschijnlijk besloten om wederom 40 procent van de gehele begroting aan landbouw te besteden, met alle gevolgen van dien. In Nederland worden nu wel miljarden vrijgemaakt om natuurgebieden te herstellen en bijvoorbeeld boeren uit te kopen, maar er is geen euro voor vergroening van de leefomgeving terwijl dit zo’n belangrijk onderdeel van herstel kan zijn.

Want waarom geen Natura 2000-woonwijken waar gebouw en gebied één geheel vormen en waar economie, natuur en gezondheid hand in hand gaan? Het kan echt! Biobased producten die uit de directe omgeving komen en die voor een fraai en gevarieerd landschap zorgen, bodem die middels goed beheer stikstof en CO2 kan binden, duurzame deelmobiliteit en veel groen om hittestress tegen te gaan en water te sponzen.

Ik ga gewoon door om beweging te creëren en aandacht te vragen voor meer groen en natuur in onze samenleving. Zo blijven we met NL Greenlabel doorbouwen aan een groenere en duurzamere samenleving waar mens en natuur in balans zijn, heb ik het boek Groen geluk geschreven en kom ik in het voorjaar met een nieuw groen tv-programma.

Wat gaat u morgen trouwens doen? De tuin ontstenen, een regenpijp afzagen, een boom planten of minder vlees eten...?