Recept van de dag: kaassoep

Op de valreep van oktober nog even een kaassoep. Daar zijn gelukkig weer steeds meer recepten van. Twee jaar geleden kreeg ik met dit recept nog heel veel verbaasde commentaren. En natuurlijk was er ook iemand die met kaaskorstensoep aankwam. Ja, dat is nog eens zuinig. Maar dat gaan wij niet doen. Dit een volle maaltijdsoep.