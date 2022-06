Tips van Zamarra: zo maak je de barbecue schoon

Maurice: ,,Heb je nog tips voor het schoonmaken van een barbecue?” Zamarra: ,,Dadelijk na het barbecueën stevig met een staalborstel over het rooster halen en de rest weken, bijvoorbeeld in water met een scheutje vaatwasmiddel of een schep zilversoda. Marber Grill Wash heeft een grote ronde weekbak, maar een cementkuip werkt natuurlijk ook prima. Je kunt het rooster ook een nacht laten liggen tussen kleddernatte of nat gras. De aangekoekte resten zijn er daarna heel makkelijk vanaf te poetsen. Heb je haast, dan is inspuiten met ovenreiniger een optie.”

