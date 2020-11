Dierenvraag: mijn hond blijft maar overgeven, wat te doen?

Braken is een van de meest voorkomende redenen voor baasjes om naar de dierenarts te gaan. Honden snuffelen op straat aan van alles en zullen vaak iets proeven, zelfs bij twijfel of het eetbaar is.

Tijdens het snuffelen raakt de neus ook nog weleens een oppervlak of iets eetbaars, waarna de neus wordt afgelikt waardoor vrij makkelijk een ziektekiem kan binnenkomen.

In het algemeen is braken juist een goede reactie van het lichaam om van iets verkeerds af te komen. Als de ’binnendringer’ te ver in het maag-darmkanaal zit, zorgt diarree er eventueel voor dat deze wordt uitgescheiden.

Vaak werkt dit systeem afdoende, maar soms kunnen maag-darminfecties, intoxicaties of vergiftigingen niet worden voorkomen.

Als een hond heeft gebraakt en daarna zijn normale gedrag vertoont, dan wil dat zeggen dat hij eetlust heeft en het voedsel binnenhoudt. Dan is er wat mij betreft geen reden tot zorg.

Ook als het twee keer per week mocht gebeuren, hoeft er niet per se alarm te worden geslagen.

Maar als het meer dan twee keer per week gebeurt of als er sprake is van een een verminderde eetlust, gewichtsverlies of veranderd gedrag, is het wel verstandig om je hond ter controle naar de dierenarts te brengen.

De arts zal als eerste vragen wanneer je hond voor het laatst is ontwormd; dit wordt namelijk weleens vergeten, maar moet vier keer per jaar gebeuren.

Voor mij is daarom de seizoenswisseling een goede kapstok om mijn hond Gijs te ontwormen.

Honden krijgen spoelwormen binnen door vliegen te vangen en op te eten of door aan poep te snuffelen. Lintwormen komen via vlooien binnen. Ontwormen werkt niet voor een bepaalde periode zoals bij vlooien- en tekenmiddelen.

Het doodt alleen de wormen die op dat moment in je hond zitten en daarom moet het elke drie maanden gebeuren.

Dit is misschien niet zo’n smakelijk verhaal, mijn excuses! Maar voor mij is de trouwe viervoeter familie en die ziet iedereen volgens mij het liefst fit en gezond.

Volg Piet op instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl.