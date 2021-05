Penne, gehaktballetjes en tomatensaus

Waarschijnlijk omdat de balletjes niet zo heftig gekruid zijn en kinderen vaak gek zijn op gehakt – nou ja, ik was in elk geval wel zo’n kind.

Doe het gehakt in een kom en meng dit met de peterselie en knoflook. Voeg dan ei, zout en peper naar smaak toe en rol hier balletjes van, daarna moet je ze even bestuiven met wat bloem. Maak wat olie heet in een pan en fruit de uien, bleekselderij, wortel en rozemarijn zo’n 4-5 minuten zodat de smaken lekker vrijkomen. Dan kunnen de gehaktballetjes in de pan, kan het vuur wat omhoog en bak je ze mooi helemaal bruin.

Giet daarna de tomatensaus erbij en laat het heel zachtjes sudderen met het deksel op de pan; 20-30 minuten is echt wel genoeg. Kook ondertussen de penne (of een andere vergelijkbare pasta) al dente, laat die uitlekken en voeg daarna toe aan de balletjes. Roer goed om laat even staan. Serveer met een geraspte harde kaas naar keuze en een frisse, groene salade met appel, mandarijnpartjes en walnoten.

Nodig voor vier personen:

- 400 g penne

- 400 g gehakt (rund of half-om-half)

- 1 ui (fijngesneden)

- 1 teentje knoflook

(fijngesneden)

- 1 wortel (fijngesneden)

- 1 ei (los geklopt)

- 2 el peterselie (fijngehakt)

- takje rozemarijn

(fijngehakt)

- 1 stengel bleekselderij (dunne plakjes)

- 400 ml tomatensaus

- bloem

- geraspte kaas