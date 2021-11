Katten geven net zo veel om hun baasjes als honden, zeggen Japanse onderzoekers

Uit een recent onderzoek van de universiteit blijkt dat katten dankzij sociaal-ruimtelijke cognitie het speciale vermogen hebben om hun baasjes te volgen als zij uit het zicht zijn. „Katten kunnen mentaal de onzichtbare aanwezigheid van hun baasjes voelen”, stelt Saho Takagi, leider van het onderzoek.

Het is volgens hem hét bewijs dat katten wel degelijk geïnteresseerd zijn in het doen en laten van hun baasje.

Stemmen

Takagi en zijn team bestudeerden hoe katten in verschillende omgevingen, zoals in de vertrouwde thuisomgeving en een kattencafé, reageerden op stemopnames van hun baasjes.

Tijdens het experiment werden de luidsprekers op verschillende plekken geplaatst, waardoor de indruk werd gewekt dat de stem plots van de ene ruimte naar de andere ruimte was ’gesprongen’. Ook andere opnames van willekeurige geluiden werden afgespeeld, maar daar reageerden de katten nauwelijks op.

De onderzoekers ontdekten bovendien dat de katten oprecht verrast leken te zijn toen hun eigenaren zich van de ene plaats naar de andere leken te verplaatsen, wat volgens de onderzoekers aangeeft dat katten in gedachten de exacte locatie konden zien waar het geluid vandaan kwam.

Verbeeldingskracht

Eerdere studies hebben aangetoond dat katten onderscheid kunnen maken tussen stemmen die ze kennen en stemmen die ze niet kennen en dat ze verborgen voorwerpen kunnen onthouden en lokaliseren. „Het lijkt dus aannemelijk dat katten in staat zijn om de locaties van anderen mentaal in kaart te brengen op basis van vocalisatie”, zo zeggen de onderzoekers in het tijdschrift PLOS One. „Dit is een vaardigheid die de basis vormt van creativiteit en verbeeldingskracht.”