In dit hotel begint je citytrip in Groningen geheid goed

’Waar Groningen begint’, prijkt er groot op de turquoise geschilderde muur en in de lobby annex restaurant van Hotel Corps de Garde. De term verwijst naar de rijke historie van het monumentale pand waarin het hotel is gevestigd: hier werd bij de stadsmuren de wacht gehouden. Het gebouw stamt uit 1625, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Johan Isbrants.

Voor welgeteld 5780 florijnen werd het gebouwd, waarna de officieren de bovenverdieping betraden en de dienstdoende soldaten beneden huisden, zo vertelt het aan de pui gevestigde plakkaat ons. In de loop der tijd zou het mooie gebouw ook onderdak bieden aan onder meer de Universiteit voor Landhuiskunde, maar ook aan studentenvereniging Magna Pete en het Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Toen eigenaren Marloes en Jan het vorig jaar openden, deed het al dienst als hotel, maar de twee vonden dat het voor de opening in augustus 2021 een vernieuwende touch moest krijgen. De overwegende kleur wit was te klinisch en zodoende werden potten turquoise verf opengetrokken, maar ook een lading mooie designmeubelen aangeschaft. De fluwelen roze stoelen zien er uitnodigend uit, net als de blauw bank die over de gehele lengte bij de ramen is gemonteerde. De opvallende lampen en het groen zorgen ervoor dat alleen al de lobby huiselijk aanvoelt.

Verfijnd contrast

De twintig kamers zijn onderverdeeld in drie categorieën, waarbij de twee luxekamers over een bad beschikken. En wat voor een, zo blijkt als we de grote antieken deur openzwaaien: van behoorlijk formaat. De hele kamer overigens, met de hoge plafonds met authentieke ornamenten waar wel weer een designlamp aan prijkt, wat voor een mooi contrast zorgt. Uit de hoge ramen valt het licht mooi op de grote boxspring met een keur aan kussens. De lichtgeel geschilderde oude schouw is weer zo’n authentiek element, de designspiegel ernaast zo’n verfijnd contrast.

Op een van de metalen plankjes staat een opvallend accessoire: een grote zandloper. Voor de eigenaren een reminder aan de tijd waarin ze met man, macht, familie en vrienden in slechts vier maanden hun droom wisten te verwezenlijken. Iets wat ze achteraf als een heel bijzondere periode hebben ervaren. De lockdown vlak na de opening was een minder leuke tijd, maar evengoed hopen ze met de zandloper te laten zien dat tijd, met vrienden en familie, gewoon in ’hun’ Groningen, iets moois is.

Die tijd in de stad kan zo efficiënt mogelijk worden benut, want Corps de Garde ligt in het hart van de gezellige stad. Met leuke koffie- en lunchtentjes in de straat, al is het hotelrestaurant ook geopend voor mensen die geen gasten zijn. Met de bekende Martinitoren in de buurt die ons ’s ochtends met een vrolijk deuntje wekt.

Of Groningen daadwerkelijk bij Corps de Garde begint, voert misschien wat ver. Een leuke tijd begint er in elk geval wel!

In ’t kort

Interieur: Warm design met roze en blauwe hoofdkleur, groen van planten voor de huiselijke sfeer en gouden en houten lampen.

Locatie: In hartje stad, met de winkelstraten, pleinen en Martinitoren op loopafstand.

Service: Enthousiast en vriendelijk, zoals eigenlijk overal waar we in Groningen kwamen.

Praktisch: Parkeergarage op loopafstand. Ontbijt is inbegrepen, prijzen verschillen per kamer: vanaf 129 euro voor een standaardkamer (doordeweeks), een comfortkamer vanaf 149 euro, een luxe (met bad) 169 euro, hotelcorpsdegarde.nl.